VIDEO / Dužnosnik ICE-a upucao ženu, policija "vrlo zabrinuta"

Agent američke službe za imigraciju i carinu (ICE) je u srijedu ustrijelio i ubio ženu u Minneapolisu, prema lokalnim i saveznim dužnosnicima, što predstavlja najnoviji incident u sklopu pokušaja predsjednika Donalda Trumpa da diljem zemlje obuzda imigraciju.
Oglas
Događaj je na obližnje ulice privukao prosvjednike, a dio njih su dočekali teško naoružani savezni agenti s plinskim maskama koji su protiv prosvjednika upotrijebili suzavac.
Tricia McLaughlin, glasnogovornica ministarstva domovinske sigurnosti, u objavi na društvenoj platformi X rekla je da je dužnosnik ICE-a počeo pucati nakon što je "nasilna izgrednica" pokušala vozilom pregaziti agente imigracijske službe.
This is the ICE agent who murdered the American in Minneapolis. After murdering the women he fled the scene. https://t.co/PFtyrLsMys pic.twitter.com/wNRrZM7hRD— Ali (@MerruX) January 7, 2026
- Navodna počiniteljica je pogođena te je preminula, napisala je.
- Očekuje se da će se ozlijeđeni dužnosnici ICE-a u potpunosti oporaviti, dodala je.
Reuters nije mogao odmah potvrditi pojedinosti o tom događaju.
Demokratski gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey je u objavi na X-u okrivio Trumpovu administraciju za porast napetosti.
"Kaos u gradu"
- Prisutnost saveznih imigracijskih agenata prouzrokuje kaos u našem gradu, napisao je Frey.
- Tražimo da ICE odmah napusti grad. Čvrsto stojimo uz naše imigrantske i izbjegličke zajednice.
You’re lying. There was no attempt to run the officer over and no ICE agents appear to be hurt.— Ilhan Omar (@IlhanMN) January 7, 2026
Get out of our city. https://t.co/Pehycaaeei https://t.co/fMnubawQiD
Žrtva je bila sama u automobilu, policija "zabrinuta"
Policijski šef O'Hara, koji je bio na mjestu pucnjave, kaže da u vrijeme incidenta nije vidio nikoga drugog u automobilu.Od tada je suprug žene stigao u bolnicu gdje je prevezena i proglašena mrtvom, rekao je.
"Očito sam jako zabrinut. Žena koja je sjedila u svom automobilu je blokirala ulicu, a nije bila meta nikakve policijske aktivnosti, sada preminula", kaže, a prenosi BBC.
Ali upozorava da ne zna "točne okolnosti" pucnjave. Dodaje da je "vrlo zabrinjavajuće" kada netko nenaoružan u vozilu bude upucan, iako je "ponekad to opravdano", kaže.
Trump je tijekom prve godine svog drugog mandata rasporedio savezne imigracijske agente u gradove diljem zemlje u kojima su na vlasti demokrati, što je lokalno stanovništvo kritiziralo.
Agenti su proteklih tjedana poslani u Minneapolis nakon optužbi o prevari u koju su navodno uključeni imigranti iz Somalije, koje je Trump nazvao "smećem".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas