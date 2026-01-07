Oglas

VIDEO / Dužnosnik ICE-a upucao ženu, policija "vrlo zabrinuta"

Hina
07. sij. 2026. 20:39
Dužnosnik ICE-a upucao ženu
Screenshot / X

Agent američke službe za imigraciju i carinu (ICE) je u srijedu ustrijelio i ubio ženu u Minneapolisu, prema lokalnim i saveznim dužnosnicima, što predstavlja najnoviji incident u sklopu pokušaja predsjednika Donalda Trumpa da diljem zemlje obuzda imigraciju.

Događaj je na obližnje ulice privukao prosvjednike, a dio njih su dočekali teško naoružani savezni agenti s plinskim maskama koji su protiv prosvjednika upotrijebili suzavac.

Tricia McLaughlin, glasnogovornica ministarstva domovinske sigurnosti, u objavi na društvenoj platformi X rekla je da je dužnosnik ICE-a počeo pucati nakon što je "nasilna izgrednica" pokušala vozilom pregaziti agente imigracijske službe.

- Navodna počiniteljica je pogođena te je preminula, napisala je. 

- Očekuje se da će se ozlijeđeni dužnosnici ICE-a u potpunosti oporaviti, dodala je.

Reuters nije mogao odmah potvrditi pojedinosti o tom događaju.

Demokratski gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey je u objavi na X-u okrivio Trumpovu administraciju za porast napetosti.

"Kaos u gradu"

- Prisutnost saveznih imigracijskih agenata prouzrokuje kaos u našem gradu, napisao je Frey. 

- Tražimo da ICE odmah napusti grad. Čvrsto stojimo uz naše imigrantske i izbjegličke zajednice.

Žrtva je bila sama u automobilu, policija "zabrinuta"

Policijski šef O'Hara, koji je bio na mjestu pucnjave, kaže da u vrijeme incidenta nije vidio nikoga drugog u automobilu.Od tada je suprug žene stigao u bolnicu gdje je prevezena i proglašena mrtvom, rekao je.

"Očito sam jako zabrinut. Žena koja je sjedila u svom automobilu je blokirala ulicu, a nije bila meta nikakve policijske aktivnosti, sada preminula", kaže, a prenosi BBC.

Ali upozorava da ne zna "točne okolnosti" pucnjave. Dodaje da je "vrlo zabrinjavajuće" kada netko nenaoružan u vozilu bude upucan, iako je "ponekad to opravdano", kaže.


Trump je tijekom prve godine svog drugog mandata rasporedio savezne imigracijske agente u gradove diljem zemlje u kojima su na vlasti demokrati, što je lokalno stanovništvo kritiziralo.

Agenti su proteklih tjedana poslani u Minneapolis nakon optužbi o prevari u koju su navodno uključeni imigranti iz Somalije, koje je Trump nazvao "smećem".

IMIGRACIJSKA SLUŽBA ice

