Kaos u Kninu: "Zarobljeni smo u vlaku već 12 sati, bez pića i hrane. Vani je sve zaleđeno"

"Iz Zagreba smo krenuli u 13.49 sati, a od 21 sat stojimo u Kninu. Lokomotivi je navodno puklo staklo pred ulazak u Knin. I dalje čekamo doslovce zarobljeni u vlaku bez hrane i pića. Vani je sve zaleđeno i ništa ne radi, nitko satima ništa nije govorio. Ujutro je došao nagibni vlak iz Splita, ali ne žele nas prebaciti jer se jedva probio pa, kao, nije sigurno", govori žena za 24sata koja se osjeća kao da živi u potpuno nefunkcionalnoj državi.