Apsolutna odlučnost

U čemu je onda razlika između predsjednika Hondurasa Hernándeza i predsjednika Venezuele Madura? Pitanje je dobro, ali netočno. Točno pitanje glasi - u čemu je razlika između Hondurasa i Venezuele? Odlično pitanje: Venezuela je uvjerljivo najveći svjetski rezervoar sirove nafte s kapacitetom od nevjerojatnih tri stotine milijardi barela, više od Libije, Kuvajta, Rusije i SAD-a - zajedno. Honduras, s druge strane, posjeduje rezerve "crnog zlata" u iznosu od - samo trenutak da zbrojim - dakle točno nula zarez nula barela. Prema službenim podacima OEC-a, po kojima godišnje iz Hrvatske uveze vina u vrijednosti od cijelih tri tisuće dolara, Honduras u ovom trenutku ima više pelješkog plavca malog nego sirove nafte. Venezuela pak, s proizvodnjom od milijun barela dnevno, ima nafte za - stojite li na nogama, bilo bi dobro da sjednete - devet stotina godina neprekidne eksploatacije!