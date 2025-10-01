Oglas

Aryatara Shakya

VIDEO / Dvogodišnjakinja ustoličena kao nova "živuća božica" Nepala

N1 Info
01. lis. 2025. 19:24
nepal nova božica
Abhishek Maharjan/Sipa USA

Dvogodišnja djevojčica nošena je ulicama Katmandua u utorak kako bi bila ustoličena kao nova živuća božica Nepala tijekom najvećeg godišnjeg festivala u zemlji.

Dvogodišnja djevojčica postala nova „živa božica“ u Nepalu

Aryatara Shakya, stara dvije godine i osam mjeseci, izabrana je za novu Kumari, zamijenivši svoju prethodnicu koja se, prema tradiciji, vraća u smrtnički život kada uđe u pubertet.

https://www.euronews.com/video/2025/09/30/a-two-year-old-girl-is-chosen-as-nepals-new-living-goddess

Kumari, koju štuju i hindusi i budisti, bira se između druge i četvrte godine života na temelju strogih kriterija poput besprijekorne kože, očiju, zubi i neustrašivosti.

Vjernici živu božicu smatraju božanskim utjelovljenjem, a tijekom velikih religijskih festivala voze je kroz grad u kočiji. Uvijek obučena u crveno, s oslikanim trećim okom na čelu, Kumari blagoslivlja vjernike koji u redu čekaju da čelom dotaknu njezina stopala – najviši oblik poštovanja u Nepalu.

Shakya će godinama živjeti u hramovskoj palači, s rijetkim izlascima tijekom festivala. Iako su Kumari tradicionalno vodile povučen život, nedavne promjene omogućile su im privatno obrazovanje, pristup televiziji i malu državnu mirovinu po „umirovljenju“.

Nova Kumari očekuje se da će u četvrtak, na glavni dan Dusain festivala, blagosloviti vjernike, uključujući i predsjednika Nepala.

