VIDEO / Dvogodišnjakinja ustoličena kao nova "živuća božica" Nepala

Vjernici živu božicu smatraju božanskim utjelovljenjem, a tijekom velikih religijskih festivala voze je kroz grad u kočiji. Uvijek obučena u crveno, s oslikanim trećim okom na čelu, Kumari blagoslivlja vjernike koji u redu čekaju da čelom dotaknu njezina stopala – najviši oblik poštovanja u Nepalu.