VIDEO / Dvogodišnjakinja ustoličena kao nova "živuća božica" Nepala

Dvogodišnja djevojčica nošena je ulicama Katmandua u utorak kako bi bila ustoličena kao nova živuća božica Nepala tijekom najvećeg godišnjeg festivala u zemlji.
Dvogodišnja djevojčica postala nova „živa božica“ u Nepalu
Aryatara Shakya, stara dvije godine i osam mjeseci, izabrana je za novu Kumari, zamijenivši svoju prethodnicu koja se, prema tradiciji, vraća u smrtnički život kada uđe u pubertet.
Kumari, koju štuju i hindusi i budisti, bira se između druge i četvrte godine života na temelju strogih kriterija poput besprijekorne kože, očiju, zubi i neustrašivosti.
Wow😍— Raghav Mudvari ⚔️🇳🇵 (@Nepali_Comrade) September 30, 2025
Living Goddess Aaryatara Shakya is Kumari of Kathmandu city from today 🕉️ pic.twitter.com/LXUZDVDxjn
Vjernici živu božicu smatraju božanskim utjelovljenjem, a tijekom velikih religijskih festivala voze je kroz grad u kočiji. Uvijek obučena u crveno, s oslikanim trećim okom na čelu, Kumari blagoslivlja vjernike koji u redu čekaju da čelom dotaknu njezina stopala – najviši oblik poštovanja u Nepalu.
This is the living 2 Year-old girl herself, before the actual ceremony— Son of God (@GodForA_Reason) October 1, 2025
$SHAKYA pic.twitter.com/0wh5GEZjK7
Shakya će godinama živjeti u hramovskoj palači, s rijetkim izlascima tijekom festivala. Iako su Kumari tradicionalno vodile povučen život, nedavne promjene omogućile su im privatno obrazovanje, pristup televiziji i malu državnu mirovinu po „umirovljenju“.
Nova Kumari očekuje se da će u četvrtak, na glavni dan Dusain festivala, blagosloviti vjernike, uključujući i predsjednika Nepala.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
