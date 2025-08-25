Oglas

Zatvorene autoceste

VIDEO / Gori najveća njemačka luka! Odjekuju eksplozije: "Zatvorite vrata i prozore"

N1 Info
25. kol. 2025. 21:44
screenshot hamburg požar
Screenshot (Twitter)

Autoceste su zatvorene, u gradu vlada prometni kolaps, a više osoba je ozlijeđeno.

U najvećoj njemačkoj luci - Hamburgu, poslijepodne je izbio veliki požar u skladištu u četvrti Veddel, prenosi Dnevnik.

Požar je prijavljen u 15:31 sati, a prema prvim informacijama vatra je krenula od zapaljenog automobila. Nedugo zatim uslijedile su snažne eksplozije plinskih boca, piše Bild.

Krhotine su odletjele sve do autoceste, gdje su pogodile i vozila u vožnji. U nesreći ima ozlijeđenih. Policija je zatvorila autocestu A1 između Norderelbe i Moorfleeta, dok se na A7 stvorila kolona od nekoliko kilometara.

Gusti dim prekrio je okolne tvrtke, a požar se proširio na još jedno skladište. Na intervenciju je upućeno gotovo 300 vatrogasaca koji u početku nisu mogli prići zbog opasnih krhotina.

Područje je osigurala specijalna policijska postrojba, a na terenu su i policijski topovi za vodu te vatrogasna vozila zračne luke.

Stanovnicima pogođenih dijelova Hamburga – Veddela, Moorfleeta i Bergedorfa – upućeno je upozorenje da zatvore prozore i vrata te isključe ventilaciju i klime.

Vatrogasci su u međuvremenu izvukli i spasili desetke ljudi iz ugroženog područja.

