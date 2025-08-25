Autoceste su zatvorene, u gradu vlada prometni kolaps, a više osoba je ozlijeđeno.
U najvećoj njemačkoj luci - Hamburgu, poslijepodne je izbio veliki požar u skladištu u četvrti Veddel, prenosi Dnevnik.
Požar je prijavljen u 15:31 sati, a prema prvim informacijama vatra je krenula od zapaljenog automobila. Nedugo zatim uslijedile su snažne eksplozije plinskih boca, piše Bild.
Krhotine su odletjele sve do autoceste, gdje su pogodile i vozila u vožnji. U nesreći ima ozlijeđenih. Policija je zatvorila autocestu A1 između Norderelbe i Moorfleeta, dok se na A7 stvorila kolona od nekoliko kilometara.
Someone left the "Coffee Machine" on in Hamburg? pic.twitter.com/eJwdtraIfR— Chay Bowes (@BowesChay) August 25, 2025
Gusti dim prekrio je okolne tvrtke, a požar se proširio na još jedno skladište. Na intervenciju je upućeno gotovo 300 vatrogasaca koji u početku nisu mogli prići zbog opasnih krhotina.
Područje je osigurala specijalna policijska postrojba, a na terenu su i policijski topovi za vodu te vatrogasna vozila zračne luke.
❗️🇩🇪 - A massive fire erupted in a warehouse in Hamburg’s Veddel district near Müggenburger Straße, sparked by a burning car in a shipping company’s facility.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 25, 2025
Explosions from nitrous oxide cylinders sent metal debris flying, injuring three people, including a woman in a related… pic.twitter.com/LCPP1EQE1R
Stanovnicima pogođenih dijelova Hamburga – Veddela, Moorfleeta i Bergedorfa – upućeno je upozorenje da zatvore prozore i vrata te isključe ventilaciju i klime.
Vatrogasci su u međuvremenu izvukli i spasili desetke ljudi iz ugroženog područja.
