VIDEO / Europska svemirska agencija lansirala satelit Smile, evo što će proučavati

author
Hina
|
19. svi. 2026. 12:40
X / Screenshot
X / Screenshot

Europska svemirska agencija (ESA) pokrenula je u utorak novu misiju kojoj je cilj proučiti kako Zemljin magnetski štit reagira na svemirsko vrijeme.

Satelit Smile lansiran je s europskog svemirskog centra u Kourouu u Francuskoj Gvajani, raketom Vega-C u utorak u 03:52 po svjetskom vremenu. Smile je kratica za Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (Istraživač utjecaja sunčanih vjetrova na magnetosferu i ionosferu).

Opremljen je s četiri mjerna instrumenta dizajnirana za mjerenje sunčevih vjetrova, visokoenergetskih solarnih baklji i odgovora Zemljinog magnetskog štita.

Stručnjaci se nadaju da će misija produbiti razumijevanje Zemljinog magnetskog štita i razjasniti kako sunčevi vjetrovi pokreću pojave poput aurore borealis ili sjeverne svjetlosti.

Njemačka, Austrija i Švicarska također sudjeluju u ovom europsko-kineskom projektu.

Europska raketa trebala bi postaviti satelit u nisku Zemljinu orbitu na visini od oko 700 kilometara. Nakon nekoliko manevara u svemiru, Smile će se pomaknuti u ovalnu orbitu oko Zemlje, dosežući maksimalnu udaljenost od oko 121 000 kilometara.

