VIDEO / Europska svemirska agencija lansirala satelit Smile, evo što će proučavati

Europska svemirska agencija (ESA) pokrenula je u utorak novu misiju kojoj je cilj proučiti kako Zemljin magnetski štit reagira na svemirsko vrijeme.
Satelit Smile lansiran je s europskog svemirskog centra u Kourouu u Francuskoj Gvajani, raketom Vega-C u utorak u 03:52 po svjetskom vremenu. Smile je kratica za Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (Istraživač utjecaja sunčanih vjetrova na magnetosferu i ionosferu).
Opremljen je s četiri mjerna instrumenta dizajnirana za mjerenje sunčevih vjetrova, visokoenergetskih solarnih baklji i odgovora Zemljinog magnetskog štita.
Stručnjaci se nadaju da će misija produbiti razumijevanje Zemljinog magnetskog štita i razjasniti kako sunčevi vjetrovi pokreću pojave poput aurore borealis ili sjeverne svjetlosti.
Njemačka, Austrija i Švicarska također sudjeluju u ovom europsko-kineskom projektu.
Europska raketa trebala bi postaviti satelit u nisku Zemljinu orbitu na visini od oko 700 kilometara. Nakon nekoliko manevara u svemiru, Smile će se pomaknuti u ovalnu orbitu oko Zemlje, dosežući maksimalnu udaljenost od oko 121 000 kilometara.
Lanzamiento exitoso del cohete Vega C llevando el satélite SMILE, primer misión a nombre de Avio 🚀 pic.twitter.com/T54aZJbIDI— Frontera Espacial (@FronteraSpacial) May 19, 2026
