VIDEO / Od 2015. godine nije mijenjao gume: Jednu je učvrstio – ljepljivom trakom!

Mehaničar Will Niven objavio je TikTok video pregleda jednog vozila. Dok je pregledavao svaku gumu, opseg oštećenja postajao je sve jasniji. Sve su gume bile u lošem stanju, ali najgora od njih bilaje sa strukturnim integritetom ugroženim do te mjere da je ljepljiva traka bila jedino što je sprječavalo potpuni kolaps, prenosi HAK.