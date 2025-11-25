Oglas

VIDEO / Od 2015. godine nije mijenjao gume: Jednu je učvrstio – ljepljivom trakom!

N1 Info
25. stu. 2025. 18:42
Automobilski pregled mehaničara iz New Jerseyja pretvorio se u viralni hit kada je otkrio da je vlasnik oštećene gume lijepio trakom

Mehaničar Will Niven objavio je TikTok video pregleda jednog vozila. Dok je pregledavao svaku gumu, opseg oštećenja postajao je sve jasniji. Sve su gume bile u lošem stanju, ali najgora od njih bilaje sa strukturnim integritetom ugroženim do te mjere da je ljepljiva traka bila jedino što je sprječavalo potpuni kolaps, prenosi HAK.

@willniven These tires are from 2015. Should New Jersey do a more in depth state inspection like some other states do to prevent situations like this. #mechanicsoftiktok #mechanic #customerstates #newjersey #fyp ♬ original sound - Will

New Jersey je 2010. godine liberalizirao sustave tehničkih pregleda. To znači da i vozila poput onog u Nivenovom videu mogu legalno voziti cestama New Jerseyja, unatoč potencijalno opasnim mehaničkim problemima.

Prema podacima Nacionalne uprave za sigurnost cestovnog prometa Amerike (NHTSA), problemi povezani s gumama uzrokuju otprilike 11.000 nesreća godišnje, što rezultira otprilike 200 smrtnih slučajeva.

