Mostovac: "Majstori" su smislili novu genijalnost - registracija ide gore i do 70 posto

Zastupnik Mosta Ante Kujundžić kritizirao je predloženo povećanje naknade koju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture planira uvesti pri registraciji vozila. Riječ je o još jednom udaru na džep građana koji se, tvrdi Most, opet opravdava inflacijom onda kada to Vladi odgovara, dok se u isto vrijeme umanjuje njezin stvarni učinak na standard građana.
Oglas
Ante Kujundžić poručio je kako je Hrvatska danas "jedina država u kojoj vozači plaćaju više zato što ceste izgledaju gore", prenosi Index.
"Nikad skuplje vožnje, nikad gore ceste. Uz to - nikad više poreza, a nikad manje rezultata. Država svake godine prikupi 1,16 milijardi eura iz goriva, cestarina i registracija, a dobar dio cesta i dalje izgleda kao da na njima nije potrošen ni euro. I sada su ‘majstori’ smislili novu genijalnost: registracija ide gore i do 70%, i to na cestama punim rupa, zakrpa i utonulih šahtova koje svakodnevno ugrožavaju sigurnost građana.
Dok europske države ulažu u prometnu infrastrukturu da bi smanjile troškove građanima, Butkovićevo ministarstvo predlaže da se prosječna ‘cestarina’ pri registraciji poveća s 91 na čak 146 eura. Bravo, majstore," poručio je Kujundžić.
Kaže da je apsurd što vlada koristi inflaciju kao argument.
"Pravdaju povećanje troškova i naknada inflacijom, a sada kada im nedostaje novca u proračunu - inflacija im je glavni argument. Ali kada građani, oporba i svi koji žive realne živote upozoravaju da u kućnim budžetima više nema dovoljno novca za preživjeti mjesec upravo zbog inflacije, Vlada tada tvrdi da inflacija ‘nije tako velika’ i poziva se na statistike koje idu isključivo njima u korist.
Ako se u Hrvatskoj, kako kažu, ‘živi dobro’, zašto onda podižu naknade? Zašto inflacija postoji kada treba uzeti građanima, a ne postoji kada građani ne mogu napuniti potrošačku košaricu i preživjeti mjesec? Ta nelogičnost jasno pokazuje da Vlada ignorira stvarnost, a inflaciju koristi samo kao politički alat," istaknuo je Kujundžić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas