Mostovac: "Majstori" su smislili novu genijalnost - registracija ide gore i do 70 posto

"Pravdaju povećanje troškova i naknada inflacijom, a sada kada im nedostaje novca u proračunu - inflacija im je glavni argument. Ali kada građani, oporba i svi koji žive realne živote upozoravaju da u kućnim budžetima više nema dovoljno novca za preživjeti mjesec upravo zbog inflacije, Vlada tada tvrdi da inflacija ‘nije tako velika’ i poziva se na statistike koje idu isključivo njima u korist.