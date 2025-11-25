Milanović: Zelenski se htio dogovoriti s Rusima. Spriječili su ga agenti kaosa

"Je li to njihova populacija? Ima li tko zemaljsko i božansko pravo da tu odluku donosi bez Ukrajinaca? Neka oni odluče, ali sa strane da sufliram da nikako ne smije prihvatiti ono što nudi Donald Trump i Rusija, koja je cijena za to?", kazao je Zoran Milanović novinarima na izložbi "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština" u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu.