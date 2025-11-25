Nova promjena vremena: Stiže zahlađenje sa snijegom

Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, kiša pada u središnjoj i zapadnoj unutrašnjosti, duž Jadrana. U nastavku utorka mjestimice treba računati na obilniju oborinu, osobito duž Jadrana i uz Jadran, gdje je moguća i grmljavina, a na snazi je i viši stupanj Meteoalarma Državnog hidrometeorološkog zavoda. Navečer će zapuhati sjeverac i sjeveroistočnjak, prema istoku zemlje sjeverozapadnjak, tako da će do nas stići hladniji zrak. U najvišem gorju u noći može zalepršati malo snijega.