Oglas

vremenska prognoza

Nova promjena vremena: Stiže zahlađenje sa snijegom

author
Tea Blažević
|
25. stu. 2025. 07:13
n1
N1

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Oglas

Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, kiša pada u središnjoj i zapadnoj unutrašnjosti, duž Jadrana. U nastavku utorka mjestimice treba računati na obilniju oborinu, osobito duž Jadrana i uz Jadran, gdje je moguća i grmljavina, a na snazi je i viši stupanj Meteoalarma Državnog hidrometeorološkog zavoda. Navečer će zapuhati sjeverac i sjeveroistočnjak, prema istoku zemlje sjeverozapadnjak, tako da će do nas stići hladniji zrak. U najvišem gorju u noći može zalepršati malo snijega.

Srijeda će također biti u znaku pretežno oblačnog, nestabilnog vremena, uz češću kišu duž Jadrana i uz Jadran. U gorju treba računati na susnježicu i snijeg. Zimski dojam pojačavat će vjetar sjevernog smjera, jaka bura puhat će na moru, s olujnim udarima, osobito navečer pod Velebitom.

U noći na četvrtak bura će još dobivati na snazi, u Dalmaciji će još tijekom četvrtka biti kiše, u gorju će padati snijeg. 

Tijekom petka bi nakratko snijega moglo biti u nizinama. 

Za vikend smirivanje i uglavnom stabilnije.

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ