Nova promjena vremena: Stiže zahlađenje sa snijegom
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, kiša pada u središnjoj i zapadnoj unutrašnjosti, duž Jadrana. U nastavku utorka mjestimice treba računati na obilniju oborinu, osobito duž Jadrana i uz Jadran, gdje je moguća i grmljavina, a na snazi je i viši stupanj Meteoalarma Državnog hidrometeorološkog zavoda. Navečer će zapuhati sjeverac i sjeveroistočnjak, prema istoku zemlje sjeverozapadnjak, tako da će do nas stići hladniji zrak. U najvišem gorju u noći može zalepršati malo snijega.
Srijeda će također biti u znaku pretežno oblačnog, nestabilnog vremena, uz češću kišu duž Jadrana i uz Jadran. U gorju treba računati na susnježicu i snijeg. Zimski dojam pojačavat će vjetar sjevernog smjera, jaka bura puhat će na moru, s olujnim udarima, osobito navečer pod Velebitom.
U noći na četvrtak bura će još dobivati na snazi, u Dalmaciji će još tijekom četvrtka biti kiše, u gorju će padati snijeg.
Tijekom petka bi nakratko snijega moglo biti u nizinama.
Za vikend smirivanje i uglavnom stabilnije.
