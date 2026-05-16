Izraelski napadi ubili 13 ljudi u Gazi u posljednja 24 sata

Ministarstvo zdravstva u Gazi: 13 ubijenih i 57 ranjenih u izraelskim napadima tijekom posljednja 24 sata
Bolnice diljem Gaze zaprimile su tijekom posljednja 24 sata tijela 13 poginulih, uključujući jednu osobu koja je preminula od ranije zadobivenih ozljeda, kao i 57 ranjenih, priopćilo je Ministarstvo zdravstva Gaze putem službene palestinske novinske agencije WAFA.
Od početka primirja 11. listopada prošle godine broj poginulih u izraelskim napadima dosegao je 870, dok je broj ozlijeđenih porastao na 2.543, navelo je ministarstvo. U tom je razdoblju također iz ruševina izvučeno ukupno 771 tijelo, prenosi Al Jazeera.
Medicinski dužnosnici navode da je određen broj žrtava i dalje zatrpan pod ruševinama i na cestama, dok ekipe hitne pomoći i spasilačke službe i dalje imaju poteškoća u dolasku do njih.
Dužnosnici su također izvijestili o smrti jednog Palestinca uslijed urušavanja zgrade, čime je broj poginulih zbog urušavanja objekata porastao na 30.
