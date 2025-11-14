VIDEO / Pogledajte kako se maleni tuljan spasio od kita ubojice skokom na brod fotografkinje

No kako su se orke približavale brodu, Drucker i njezina skupina shvatili su da čopor i dalje progoni tuljana. U skladu s pravilima plovidbe u blizini divljih životinja, ugasili su motor kako ne bi ozlijedili kitove. Tuljan se tada izvukao iz vode i popeo na platformu za plivanje na krmi broda – pretvorivši je u svojevrsni splav za spašavanje.