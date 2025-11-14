VIDEO / Pogledajte kako se maleni tuljan spasio od kita ubojice skokom na brod fotografkinje

Charvet Drucker snimila dramatične snimke tuljana kojeg love orke u Salish Sea, sjeverozapadno od Seattlea
Fotografkinja divljih životinja na izletu promatranja kitova u vodama kod Seattlea snimila je dramatičan video i fotografije čopora kitova ubojica koji su lovili tuljana – a on je preživio samo zahvaljujući tome što se uspeo na krmu njezina broda, piše Guardian.
Charvet Drucker bila je na unajmljenom brodu dugom šest metara u blizini svog doma na otoku u Salish Sea, oko 40 milja sjeverozapadno od Seattlea, kada je ugledala skupinu od najmanje osam orkâ.
Usklađeni pokreti orkâ i udarci repovima upućivali su na to da su u lovu. Povećanjem objektiva na kameri Drucker je uočila lučkog tuljana koji je pokušavao pobjeći. Jedna od fotografija prikazala je tuljana kako leti zrakom iznad kovitlaca koje su orke stvarale u vodi, pa je pretpostavila da promatra posljednje trenutke njegova života.
No kako su se orke približavale brodu, Drucker i njezina skupina shvatili su da čopor i dalje progoni tuljana. U skladu s pravilima plovidbe u blizini divljih životinja, ugasili su motor kako ne bi ozlijedili kitove. Tuljan se tada izvukao iz vode i popeo na platformu za plivanje na krmi broda – pretvorivši je u svojevrsni splav za spašavanje.
Propisi o divljim životinjama također zabranjuju dodirivanje ili ometanje tuljana, no Drucker je počela snimati video.
„Jadničak“, čuje se kako govori dok tuljan gleda prema njoj. „Dobro si, samo ostani tu, prijatelju.“
A juvenile harbor seal taking refuge from the orca pod! pic.twitter.com/1KXYLNsc0o— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) July 27, 2025
Orke se nisu odmah predale – činilo se da surađuju kako bi zaljuljale brod i natjerale tuljana da sklizne natrag u more. Druckerin videozapis snimljen mobitelom prikazuje kako se kitovi postrojavaju i kreću prema brodu u nizu zaronâ kako bi stvorili valove. Tehnika „ispiranja valovima“ dokumentirana je još 1980-ih, prema Nacionalnoj upravi za oceane i atmosferu (NOAA).
Tuljan je barem jednom skliznuo s broda, ali se uspio ponovno popeti, a orke su nakon otprilike 15 minuta odustale i otplivale. Drucker je ranije snimila mrtve tuljane u raljama orkâ i kaže da je inače sretna kada kitovi dođu do plijena.
„Definitivno sam na strani orkâ, svaki dan, cijeli dan. Ali kad se taj tuljan popeo na brod, nekako sam prešla na stranu tuljana“, rekla je u razgovoru za Associated Press.
Kitovi ubojice koji u tom području love tuljane i razne druge morske životinje poznati su kao Biggove ili „transijentne“ orke. One su bolje uhranjene od drugih, specijaliziranijih vrsta, poput „rezidentnih“ orkâ koje se hrane gotovo isključivo lososima i koje se nalaze na popisu ugroženih vrsta, navodi NOAA.
