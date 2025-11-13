Krvavi napad na Trgu: Splitski učenici još su u bolnici, oglasila se zagrebačka policija

"Jutros smo kod obojice mladića napravili MSCT snimanje glave te će taj nalaz pokazati da li će oni biti otpušteni na kućnu njegu ili će biti i dalje zadržani u našoj bolnici u Klaićevoj. Radi se o mladićima od 16 godina života, koji su jučer primljeni na medicinsku skrb. Za sada se kod njih ne radi o težim tjelesnim ozljedama, ali se radi o ozljedama tijela, glave i lica. Njihovo opće zdravstveno stanje je dobro, oni su pri svijesti, kontaktibilni, takvi su i zaprimljeni u bolnicu" rekla je za Slobodnu Dalmaciju izv. prof. dr. sc. Iva Hojsak, gastroenterologinja za djecu i v.d. ravnateljica Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj u Zagrebu.