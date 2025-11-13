Krvavi napad na Trgu: Splitski učenici još su u bolnici, oglasila se zagrebačka policija

Dvojicu mladića iz Splita zadržali su u Klaićevoj bolnici. Zasad se ne sumnja na teže ozljede. Zagrebačka policija privela je više mladića za koje sumnjaju da su sudjelovali u napadu.
Oglas
Splitski srednjoškolci ozlijeđeni u napadu maskiranih huligana jučer u samom centru Zagreba još su u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i danas tijekom dana trebali bi saznati hoće li biti otpušteni na kućnu njegu, piše Slobodna Dalmacija.
"Jutros smo kod obojice mladića napravili MSCT snimanje glave te će taj nalaz pokazati da li će oni biti otpušteni na kućnu njegu ili će biti i dalje zadržani u našoj bolnici u Klaićevoj. Radi se o mladićima od 16 godina života, koji su jučer primljeni na medicinsku skrb. Za sada se kod njih ne radi o težim tjelesnim ozljedama, ali se radi o ozljedama tijela, glave i lica. Njihovo opće zdravstveno stanje je dobro, oni su pri svijesti, kontaktibilni, takvi su i zaprimljeni u bolnicu" rekla je za Slobodnu Dalmaciju izv. prof. dr. sc. Iva Hojsak, gastroenterologinja za djecu i v.d. ravnateljica Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj u Zagrebu.
Dodala je da je još jedan mladić zatražio pomoć u njihovoj bolnici, no nakon obrade je pušten kući.
Podsjetimo, na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića grupa maskiranih mladića napala je jučer splitske srednjoškolce i srednjoškolke koji su bili na izletu u glavnom gradu.
Zagrebačka policija brzo je reagirala i na više lokacija u središtu grada pronašla više mlađih ljudi za koje se sumnjaju da su sudjelovali u tučnjavi.
"Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se sudionici dali u bijeg po okolnim ulicama, zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da se dovode u vezu s navedenom događajem. Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama. Utvrđivanje svih okolnosti i kriminalističko istraživanje su u tijeku", priopćili su iz zagrebačke policije, koja još provodi istraživanje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas