ADAC upozorava: Ovo nikada ne smijete imati u automobilu, kazne su i do 10.000 eura

ADAC upozorava vozače: određeni predmeti u automobilu mogu dovesti do visokih novčanih kazni, čak do 10.000 eura.
Oglas
Iako postoje stvari koje su obavezne u svakom vozilu, postoje i one koje se nipošto ne smiju prevoziti. Prema njemačkim propisima, piše Fenix Magazin, svaki vozač mora imati:
- važeću vozačku dozvolu
- prometnu dozvolu (ne knjižicu vozila!)
- papire o eventualnim preinakama vozila
- sigurnosni trokut
- reflektirajući prsluk
- važeću (neisteklu) kutiju prve pomoći
Ako pri policijskoj kontroli nedostaje neki od ovih obaveznih predmeta, slijedi manja, ali neugodna novčana kazna.
Nož u pretincu može vas skupo stajati
Mnogo ozbiljniji problem nastaje ako u automobilu prevozite predmete koji su zakonom zabranjeni. ADAC posebno upozorava na određene vrste noževa.
Ako se takav nož nalazi nezaštićen i unutar dosega vozača – primjerice u pretincu – to se smatra kršenjem Zakona o oružju.
Prema ADAC-u, zabranjeno je imati u automobilu:
- noževe na otvaranje jednom rukom (tzv. “Einhandmesser”)
- noževe s fiksnom oštricom duljom od 12 cm
- Softair pištolje i slične replike oružja
Dopušteni su obični džepni noževi, jer im je oštrica obično duga oko 7 centimetara.
Posebno je rizično posjedovati “Einhandmesser” – noževe s otvorom ili pinom za brzo otvaranje jednom rukom. Neki proizvođači nude mogućnost uklanjanja pina, no čak i tada nije sigurno hoće li policija to smatrati dovoljnim da nož bude legalan.
Kada je dozvoljeno imati takav nož?
Takav nož smiju imati samo osobe koje imaju “opravdani interes”, što prema zakonu uključuje:
- korištenje u okviru zanimanja (npr. obrtnici, lovci)
- očuvanje tradicije
- sportske aktivnosti
- druge općeprihvaćene svrhe
Ako takav interes ne postoji, nož se smije prevoziti isključivo u zaključanoj kutiji. Međutim, što točno znači “zaključano” u praksi, ovisi o tumačenju.
Ostali predmeti koje ne smijete imati u automobilu
Osim noževa, u automobilu ne smijete prevoziti:
- eksplozivne tvari i velike količine pirotehnike
- veće količine goriva izvan spremnika
- određene kemikalije
- vatreno oružje
- nezaštićene životinje
- predmete koji smanjuju vidljivost ili ugrožavaju sigurnost (npr. duge daske kroz vozilo)
Što policija smije, a što ne
ADAC naglašava da policija u Njemačkoj tijekom redovne kontrole nema pravo pretraživati automobil, otvarati vrata ili zavirivati u unutrašnjost, osim ako postoji sumnja na kazneno djelo, opasnost od neposredne štete ili sudski nalog. Ipak, odbijanje suradnje može dovesti do dodatnih policijskih mjera.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas