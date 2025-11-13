Oglas

IMA UVJETE

Socijalnu pomoć prima već 20 godina i ne želi raditi. Kada su ga pitali zašto, svi su ostali u čudu

author
Nova.rs
|
13. stu. 2025. 08:41
kravata, muškarac, poslovni muškarac, uspjeh, samopouzdanje
Pixabay

Primatelj socijalne pomoći u Njemačkoj već 20 godina ne radi. Razlog? Želi obavljati samo dobro plaćen posao.

Oglas

Njemačka dokumentarna serija pod naslovom Armes Deutschland: Stempeln oder abrackern? (Siromašna Njemačka: na socijali ili na mukotrpnom radu?) prikazuje priču Nijemca koji je već dva desetljeća nezaposlen i to ne namjerava promijeniti.

"Jednostavno sam previše kvalificiran za tržište rada. O trenutačnim prilikama na tržištu rada u Njemačkoj mislim isto kao i o odjeći. Apsolutno ništa", objasnio je prema pisanju Nova.rs.

Nijemac ima sveučilišnu diplomu, govori više stranih jezika i potpuno je zdrav. Mogao bi raditi, ali ne želi. Umjesto toga dane radije provodi uz jezero.

"Rad mora biti primjereno plaćen, inače to nije rad", ocijenio je 49-godišnjak i dodao: "Razlog zašto ne želim raditi je jednostavan. Previše sam skup. Ljudima lako mogu ponuditi previše. Nažalost, oni traže samo zamjenjive robove."

Kakvu plaću očekuje?

Da bi prihvatio redovno zaposlenje s punim radnim vremenom, očekuje početnu bruto plaću od najmanje 3.500 eura mjesečno. "Ljudi moraju znati što dobivaju. Uostalom, moj kvocijent inteligencije je 147", samouvjereno je istaknuo.

U spomenutoj dokumentarnoj seriji između ostalog je još rekao da ne bi prihvatio posao kontrolora u vlaku. "Ne, to nema smisla. Kontrolor ... Ne tražim prekvalifikaciju, tražim zaposlenje. Taj posao je preslabo plaćen", ocijenio je.

"Ne mogu si pomoći – talentiran sam, kvalificiran. Nisam to sam izabrao, ali sam učio da bih nešto postigao. Naravno da ne tražim loše plaćen posao", zaključio je prema pisanju Nova.rs.

Teme
Kvalifikacije Nezaposlenost Njemačka Plaće Tržište rada

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ