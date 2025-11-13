Socijalnu pomoć prima već 20 godina i ne želi raditi. Kada su ga pitali zašto, svi su ostali u čudu

Primatelj socijalne pomoći u Njemačkoj već 20 godina ne radi. Razlog? Želi obavljati samo dobro plaćen posao.
Oglas
Njemačka dokumentarna serija pod naslovom Armes Deutschland: Stempeln oder abrackern? (Siromašna Njemačka: na socijali ili na mukotrpnom radu?) prikazuje priču Nijemca koji je već dva desetljeća nezaposlen i to ne namjerava promijeniti.
"Jednostavno sam previše kvalificiran za tržište rada. O trenutačnim prilikama na tržištu rada u Njemačkoj mislim isto kao i o odjeći. Apsolutno ništa", objasnio je prema pisanju Nova.rs.
Nijemac ima sveučilišnu diplomu, govori više stranih jezika i potpuno je zdrav. Mogao bi raditi, ali ne želi. Umjesto toga dane radije provodi uz jezero.
"Rad mora biti primjereno plaćen, inače to nije rad", ocijenio je 49-godišnjak i dodao: "Razlog zašto ne želim raditi je jednostavan. Previše sam skup. Ljudima lako mogu ponuditi previše. Nažalost, oni traže samo zamjenjive robove."
Kakvu plaću očekuje?
Da bi prihvatio redovno zaposlenje s punim radnim vremenom, očekuje početnu bruto plaću od najmanje 3.500 eura mjesečno. "Ljudi moraju znati što dobivaju. Uostalom, moj kvocijent inteligencije je 147", samouvjereno je istaknuo.
U spomenutoj dokumentarnoj seriji između ostalog je još rekao da ne bi prihvatio posao kontrolora u vlaku. "Ne, to nema smisla. Kontrolor ... Ne tražim prekvalifikaciju, tražim zaposlenje. Taj posao je preslabo plaćen", ocijenio je.
"Ne mogu si pomoći – talentiran sam, kvalificiran. Nisam to sam izabrao, ali sam učio da bih nešto postigao. Naravno da ne tražim loše plaćen posao", zaključio je prema pisanju Nova.rs.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas