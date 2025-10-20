Oglas

Pljačka trajala oko 4 minute

VIDEO / Pojavila se snimka pljačkaša iz Louvrea

author
N1 Info
|
20. lis. 2025. 06:45
AFP
Martin BUREAU / AFP

U nedjelju oko 9:30 sati skupina od četiri maskirana pljačkaša izvršila je brzu i preciznu pljačku u pariškom muzeju Louvre, u galeriji Apolona. Napad je trajao samo nekoliko minuta; lopovi su ušli vanjskim putem koristeći mehaniziranu platformu kojom su pristupili gornjem prozoru i potom razbili dvije vitrine visoke sigurnosti.

Oglas

Pojavila se snimka pljačkaša

Prema istražnim izvorima i izjavama javne tužiteljice Laure Beccuau, za pljačku je odgovorna specijalizirana skupina od četiri osobe čija su lica bila djelomično skrivena; počinitelji su pobjegli na snažnim skuterima. Istraga je u tijeku, pregledavaju se sve raspoložive nadzorne kamere, ispituju se tragovi s platforme, a policija traga i za mogućim pomagačima ili naručiteljima.

U međuvremenu se na društvenim mrežama pojavila snimka počinitelja s nadzorne kamere u Louvreu. Na snimci se vidi kako jedan od pljačkaša razbija staklo s draguljima.

Pljačka trajala oko 4 minute, platformu donijeli sami provalnici

Sama pljačka trajala je oko četiri minute, rekla je ministrica kulture Rachida Dati za TF1, a izveli su je profesionalci.

Na BFMTV-u, pariška tužiteljica Laure Beccuau izjavila je da je na istrazi pljačke aktivirano oko šezdeset istražitelja te da postoji "potpuna odlučnost" da se pronađe lopove. Otkrila je i da su platformu kojom su kriminalci ušli u muzej donijeli sami provalnici. "Prijetili su čuvarima koji su bili prisutni na mjestu događaja", objasnila je Laure Beccuau. Prema njezinim riječima, "alarm je bio u funkciji".

Ministarstvo kulture priopćilo je da su alarmi, smješteni na vanjskom prozoru galerije Apollon, kao i na dva visokosigurnosna vitrinska ormara, "bili aktivirani" u trenutku provale. Naveli su i da su agenti, "prisutni u sobi i susjednim prostorima, odmah intervenirali kako bi upozorili policiju i osigurali evakuaciju javnosti" te tvrde da su upravo zahvaljujući tome "kriminalci natjerani u bijeg, ostavljajući za sobom svoju opremu", prenosi Index.

Pljačka trajala oko 4 minute, platformu donijeli sami provalnici

Sama pljačka trajala je oko četiri minute, rekla je ministrica kulture Rachida Dati za TF1, a izveli su je profesionalci.

Na BFMTV-u, pariška tužiteljica Laure Beccuau izjavila je da je na istrazi pljačke aktivirano oko šezdeset istražitelja te da postoji "potpuna odlučnost" da se pronađe lopove. Otkrila je i da su platformu kojom su kriminalci ušli u muzej donijeli sami provalnici. "Prijetili su čuvarima koji su bili prisutni na mjestu događaja", objasnila je Laure Beccuau. Prema njezinim riječima, "alarm je bio u funkciji".

Ministarstvo kulture priopćilo je da su alarmi, smješteni na vanjskom prozoru galerije Apollon, kao i na dva visokosigurnosna vitrinska ormara, "bili aktivirani" u trenutku provale. Naveli su i da su agenti, "prisutni u sobi i susjednim prostorima, odmah intervenirali kako bi upozorili policiju i osigurali evakuaciju javnosti" te tvrde da su upravo zahvaljujući tome "kriminalci natjerani u bijeg, ostavljajući za sobom svoju opremu".

Francusko Ministarstvo kulture objavilo je da su ukradeni sljedeći predmeti:

  • Tijara iz seta kraljice Marie-Amélie i kraljice Hortense
  • Ogrlica iz safirnog seta kraljice Marie-Amélie i kraljice Hortense
  • Naušnica iz para koji pripada safirnom setu kraljice Marie-Amélie i kraljice Hortense
  • Smaragdna ogrlica iz seta carice Marie Louise
  • Par smaragdnih naušnica iz seta carice Marie Louise
  • Broš poznat kao “relikvijar broš”
  • Tijara carice Eugénie
  • Veliki broš u obliku mašne za korzet carice Eugénie

Teme
pljačka louvrea

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ