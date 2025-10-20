VIDEO / Pojavila se snimka pljačkaša iz Louvrea

Ministarstvo kulture priopćilo je da su alarmi, smješteni na vanjskom prozoru galerije Apollon, kao i na dva visokosigurnosna vitrinska ormara, "bili aktivirani" u trenutku provale. Naveli su i da su agenti, "prisutni u sobi i susjednim prostorima, odmah intervenirali kako bi upozorili policiju i osigurali evakuaciju javnosti" te tvrde da su upravo zahvaljujući tome "kriminalci natjerani u bijeg, ostavljajući za sobom svoju opremu", prenosi Index.