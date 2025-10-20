Pljačka trajala oko 4 minute
VIDEO / Pojavila se snimka pljačkaša iz Louvrea
U nedjelju oko 9:30 sati skupina od četiri maskirana pljačkaša izvršila je brzu i preciznu pljačku u pariškom muzeju Louvre, u galeriji Apolona. Napad je trajao samo nekoliko minuta; lopovi su ušli vanjskim putem koristeći mehaniziranu platformu kojom su pristupili gornjem prozoru i potom razbili dvije vitrine visoke sigurnosti.
Pojavila se snimka pljačkaša
Prema istražnim izvorima i izjavama javne tužiteljice Laure Beccuau, za pljačku je odgovorna specijalizirana skupina od četiri osobe čija su lica bila djelomično skrivena; počinitelji su pobjegli na snažnim skuterima. Istraga je u tijeku, pregledavaju se sve raspoložive nadzorne kamere, ispituju se tragovi s platforme, a policija traga i za mogućim pomagačima ili naručiteljima.
U međuvremenu se na društvenim mrežama pojavila snimka počinitelja s nadzorne kamere u Louvreu. Na snimci se vidi kako jedan od pljačkaša razbija staklo s draguljima.
The Louvre robbery was carried out by a group of four criminals, two of whom disguised themselves as workers and wore yellow vests, according to Le Parisien.— lone wolf (@MApodogan) October 19, 2025
According to the newspaper, two of the nine stolen pieces of jewelry have already been recovered. pic.twitter.com/DxEMURt0O5
Pljačka trajala oko 4 minute, platformu donijeli sami provalnici
Sama pljačka trajala je oko četiri minute, rekla je ministrica kulture Rachida Dati za TF1, a izveli su je profesionalci.
Na BFMTV-u, pariška tužiteljica Laure Beccuau izjavila je da je na istrazi pljačke aktivirano oko šezdeset istražitelja te da postoji "potpuna odlučnost" da se pronađe lopove. Otkrila je i da su platformu kojom su kriminalci ušli u muzej donijeli sami provalnici. "Prijetili su čuvarima koji su bili prisutni na mjestu događaja", objasnila je Laure Beccuau. Prema njezinim riječima, "alarm je bio u funkciji".
Ministarstvo kulture priopćilo je da su alarmi, smješteni na vanjskom prozoru galerije Apollon, kao i na dva visokosigurnosna vitrinska ormara, "bili aktivirani" u trenutku provale. Naveli su i da su agenti, "prisutni u sobi i susjednim prostorima, odmah intervenirali kako bi upozorili policiju i osigurali evakuaciju javnosti" te tvrde da su upravo zahvaljujući tome "kriminalci natjerani u bijeg, ostavljajući za sobom svoju opremu", prenosi Index.
Francusko Ministarstvo kulture objavilo je da su ukradeni sljedeći predmeti:
- Tijara iz seta kraljice Marie-Amélie i kraljice Hortense
- Ogrlica iz safirnog seta kraljice Marie-Amélie i kraljice Hortense
- Naušnica iz para koji pripada safirnom setu kraljice Marie-Amélie i kraljice Hortense
- Smaragdna ogrlica iz seta carice Marie Louise
- Par smaragdnih naušnica iz seta carice Marie Louise
- Broš poznat kao “relikvijar broš”
- Tijara carice Eugénie
- Veliki broš u obliku mašne za korzet carice Eugénie
