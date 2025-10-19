Ovih osam "neprocjenjivih" predmeta ukradeno je iz Louvrea

Osam “neprocjenjivih” predmeta ukradenih u smjeloj pljački u muzeju Louvre u Parizu objavljeno je u priopćenju francuskog Ministarstva kulture.
Ukupno ukradeno devet predmeta, jedan pronađen
Svjetski poznati muzej bio je prisiljen zatvoriti se u nedjelju nakon što su lopovi oko 9:30 sati po lokalnom vremenu provalili u galeriju koja sadrži francuske kraljevske dragulje.
Deveti predmet također je bio ukraden, ali je pronađen na mjestu događaja, izjavio je pariški tužitelj — dok je jedan stručnjak za umjetničke krađe rekao za Sky News da policija vodi “utrku s vremenom” kako bi pronašla ostale predmete prije nego što budu rastavljeni i pretopljeni.
Francusko Ministarstvo kulture objavilo je da su ukradeni sljedeći predmeti:
- Tijara iz seta kraljice Marie-Amélie i kraljice Hortense
- Ogrlica iz safirnog seta kraljice Marie-Amélie i kraljice Hortense
- Naušnica iz para koji pripada safirnom setu kraljice Marie-Amélie i kraljice Hortense
- Smaragdna ogrlica iz seta carice Marie Louise
- Par smaragdnih naušnica iz seta carice Marie Louise
- Broš poznat kao “relikvijar broš”
- Tijara carice Eugénie
- Veliki broš u obliku mašne za korzet carice Eugénie
Prema pisanju francuskog lista Le Parisien, predmet pronađen u muzeju bila je kruna supruge Napoleona III., carice Eugénie, a bila je oštećena, prenosi Sky News.
Najposjećeniji muzej na svijetu s 30 tisuća posjetitelja dnevno
Vlasti su objavile detalje pljačke nakon što je muzej, koji je najposjećeniji na svijetu i prima do 30.000 posjetitelja dnevno, na platformi X objavio da se zatvara iz “iznimnih razloga”.
Ministrica kulture Rachida Dati izjavila je da snimke pokazuju kako lopovi “nisu ciljali ljude — ušli su mirno u četiri minute, razbili vitrine, uzeli plijen i otišli”.
“Bez nasilja, vrlo profesionalno,” rekla je za TF1.
Kako je pljačka izvedena
Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez izjavio je da je “velika pljačka” izvedena tako da su provalnici ušli u muzej pomoću košare na platformi montiranoj na kamionu.
Nije jasno jesu li donijeli vlastitu opremu, jer su se na strani zgrade uz rijeku Seinu izvodili građevinski radovi, upravo ondje gdje je provala izvršena.
Nunez je rekao: “Razbili su prozor i otišli do nekoliko vitrina iz kojih su ukrali nakit. To su dragulji velike povijesne vrijednosti — zapravo neprocjenjivi.”
Zločinci su pobjegli na dvama motorima, a ozlijeđenih nije bilo.
Tri ili četiri osobe ušle u muzej, sve trajalo sedam minuta?
Broj lopova još nije potvrđen, no Nunez je za France Inter izjavio da su tri ili četiri osobe ušle u muzej.
Banda je, dodao je, bila dobro pripremljena i prethodno je izviđala mjesto. Izrezali su staklene ploče “brusilicom” prije nego što su pobjegli na Yamaha TMAX skuteru.
Forenzičari trenutačno rade na mjestu događaja, a detaljan popis ukradenih predmeta se sastavlja.
Prema pisanju Le Parisiena, osumnjičeni su nosili kapuljače i imali “male motorne pile”.
Dvoje pljačkaša bilo je unutra, dok je treći čuvao vani, navodi Le Parisien.
