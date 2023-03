VIDEO | Požar na zgradi ruskog FSB-a blizu ukrajinske granice

Požar je u četvrtak izbio u zgradi koja pripada odjelu granične ophodnje ruske savezne sigurnosne službe FSB-a u južnom gradu Rostovu na Donu, izvijestila je novinska agencija TASS pozivajući se na lokalne hitne službe.

Snimke lokalnih medija podijeljene na društvenim mrežama pokazuju gusti crni dim koji se diže u zrak u naseljenom dijelu grada i zgradu u plamenu.

Building of Russian FSB border guards is on fire in Rostov-on-Don town. Reports of explosion before https://t.co/IxhfJmei7v pic.twitter.com/p3GTiEcc9S