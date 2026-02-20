Oglas

ALJASKA

Više ruskih vojnih zrakoplova otkriveno u blizini američke granice

author
Hina
|
20. velj. 2026. 08:51
Vojni avion
CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP / Ilustracija

Sjevernoameričko zapovjedništvo zračne obrane (NORAD) objavilo je u četvrtak da je otkrilo i pratilo više ruskih vojnih zrakoplova koji su djelovali u aljaškoj zoni identifikacije protuzračne obrane (ADIZ) u blizini Aljaske.

Oglas

NORAD je otkrio i pratio dva ruska zrakoplova Tu-95, dva Su-35 i jedan A-50 koji su djelovali u aljaškoj zoni identifikacije protuzračne obrane, navodi se u priopćenju američke i kanadske obrambene organizacije.

NORAD je rekao da je odgovorio lansiranjem dva zrakoplova F-16, dva F-35, jednog E-3 i četiri KC-135 kako bi presreli, pozitivno identificirali i pratili zrakoplove.

Ruski vojni zrakoplovi ostali su u međunarodnom zračnom prostoru i nisu ušli u američki ili kanadski suvereni zračni prostor, rekao je NORAD, dodajući da su zrakoplovi bili praćeni sve dok nisu napustili aljašku ADIZ.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
NORAD aljaska norad ruski vojni zrakoplovi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ