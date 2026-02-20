Pamtimo ga po kiflicama, ali ćemo i po ovome. "Svaka čast! Pokazao je kako se inteligentno komunicira"

"Nismo navikli imati ministra s tako kvalitetnim CM-om (community managerom) koji nevjerojatno dobro koristi elemente komunikacije bitne prema susjedima i prema Europskoj uniji. U tim su objavama sadržani i poučni i komični elementi. Netko stvarno odrađuje jako dobar posao i ministar je na ovome zaradio puno pozitivnih bodova. Jedino mi je žao što se o tome ne priča više. Zaista je jako dobro odigrao ovu priču i pokazao kako se inteligentno komunicira", dodao je.