ŠUŠNJAR IMA ODLIČAN PR
Pamtimo ga po kiflicama, ali ćemo i po ovome. "Svaka čast! Pokazao je kako se inteligentno komunicira"
Ministra gospodarstva Antu Šušnjara javnost je dosad uglavnom pamtila po opasci o kiflicama ("Poznanica ih je ispekla 50 za sedam eura") ili nedavnoj poruci da "nedjelja služi svetkovanju dana Gospodnjeg u krugu obitelji" upućenoj malim obrtnicima koji traže da ih se oslobodi zabrane rada nedjeljom.
No ministar Ante Šušnjar iz DP-ovog kontingenta u Vladi, proteklih dana prometnuo se u zvijezdu onoga što se u PR krugovima naziva twiplomacy (Twitter diplomacy) odnnosno vođenju vanjske politike putem društvenih mreža.
On već danima argumentirano, rezolutno i nadasve duhovito vodi prepisku - neki mediji bombastično će reći 'rat' - s mađarskim ministrom vanjskih poslova Péterom Szijjártom oko korištenja Jadranskog naftovoda (JANAF) za tranzit nafte Mađarskoj i Slovačkoj.
'Spustio' Szijjartou citatom iz čuvene serije
Te dvije zemlje i dalje uvoze rusku naftu, a nakon što im je Ukrajina obustavila transport iste, Szijjarto i slovačka ministrica gospodarstva Denisa Sakova od Hrvatske su, konkretno od Šušnjara čije je ministarstvo nadležno za to, zatražili da preuzme transport ruske nafte putem Jadranskog naftovoda.
U svemu tome ima političkog pritiska, pogotovo s mađarske strane, ali Šušnjar je - slobodno se može reći - svojim objavama na platformi X 'razoružao' Szijjartoa u tom diplomatskom ratu.
Croatia has acted responsibly and transparently on regional energy security - and we will do so again for our Hungarian @FM_Szijjarto and Slovak friends @SakovaSr, while fully respecting our Ukrainian allies and the daily suffering they endure.— Ante Šušnjar (@susnjar_a) February 16, 2026
When we were told the Adria… pic.twitter.com/huJ8aXyNyU
"Barel kupljen od Rusije nekim zemljama može se činiti jeftinijim, ali pomaže financirati rat i napade na ukrajinski narod. Vrijeme je da se prestane s tim ratnim profiterstvom", poručio mu je. Pa usto još s uljudnom ironijom dodao da Mađarska "s uvjerenjem govori o pravu EU-a, europskim vrijednostima i obvezujućim pravilima".
Oslovljavajući ga kao "dragog kolegu" Šušnjar je podsjetio Szijjartoa da je nedavno tvrdio kako JANAF nema dovoljne kapacitete za transport nafte njegovoj zemlji.
"Infrastruktura se ne mijenja preko noći. Narativi se ponekad mijenjaju. Nikad ne vjerujte ničemu dok to nije službeno demantirano", poentirao je Šušnjar koristeći citat iz čuvene britanske humoristične serije "Da, ministre" (Yes Minister").
I John Cleese se uključio u raspravu
Na taj Šušnjarov tvit reagirao je i slavni britanski komičar John Cleese ubacivši se u raspravu na X-u i napisavši kratko "Hvala, Hrvatska".
U srijedu je Šušnjar nastavio svoj twiplomacy izlistavši cijene goriva u Hrvatskoj, koje nije derivirano iz ruske nafte, s cijenama u zemljama gdje se vozi na rusku naftu, uključujući Mađarsku i Slovačku.
Iako su globalna tržišta u posljednje vrijeme nestabilna, Hrvatska i dalje ima najniže cijene dizela i benzina među zemljama regije. I to nakon izlaska iz državne regulacije cijena derivata, koja je u nekim susjednim zemljama još uvijek na snazi.— Ante Šušnjar (@susnjar_a) February 18, 2026
Uz to, nafta i naftni derivati… pic.twitter.com/J3qmjxcS5p
"Iako su globalna tržišta u posljednje vrijeme nestabilna, Hrvatska i dalje ima najniže cijene dizela i benzina među zemljama regije. I to nakon izlaska iz državne regulacije cijena derivata, koja je u nekim susjednim zemljama još uvijek na snazi. Uz to, nafta i naftni derivati dolaze iz zapadnih i drugih pouzdanih dobavnih pravaca, što dodatno jača sigurnost opskrbe i stabilnost sustava...", napisao je među ostalim.
"Šteta što se o tome ne priča više"
Tako se Šušnjar preko noći prometnuo u ponajboljeg komunikatora hrvatske visoke politike. A u vrijeme novog skandala Josipa Dabre koji trese političku scenu, pokazao se i kao najsnažnija kadrovska karika Domovinskog pokreta.
"Tko god da je iza ministrovog profila, svaka mu čast jer odrađuje jako dobar posao", kaže komunikacijski stručnjak Petar Tanta.
"Nismo navikli imati ministra s tako kvalitetnim CM-om (community managerom) koji nevjerojatno dobro koristi elemente komunikacije bitne prema susjedima i prema Europskoj uniji. U tim su objavama sadržani i poučni i komični elementi. Netko stvarno odrađuje jako dobar posao i ministar je na ovome zaradio puno pozitivnih bodova. Jedino mi je žao što se o tome ne priča više. Zaista je jako dobro odigrao ovu priču i pokazao kako se inteligentno komunicira", dodao je.
"Dok Dabro zabija autogolove, ovo je vrhunski potez"
Tanta kaže kako je ugodno iznenađenje ovom Šušnjarovom komunikacijom tim veće jer se događa u vrijeme kada njegov stranački kolega Dabro "zabija autogolove". Tomu dodaje kako reference i citate iz serija poput 'Da, ministre' koje su oblikovale javnost u zadnjih četrdesetak godina, može upotrijebiti samo netko tko razumije i povijest i politiku i ironiju i humor.
"Kada se na taj način doda mali začin u twiplomacy, to je recept za kvalitetnu komunikaciju. Samim time što nas Mađarska pritišće da radimo nešto što nije u skladu s dogovorima unutar EU i općenito s pravom EU-a, ovo je vrhunski potez", kazao je.
I nebitno je u priči piše li te objave sâm ministar ili to radi njegov PR. On je taj koji na koncu određuje sadržaj i potvrđuje objavu.
"Budimo realni, nijedan ministar to ne radi sam"
"Budimo realni, nijedan ministar ili predsjednik ne bavi se pisanjem tvitova, osim Trumpa koji je posve druga priča. U većini slučajeva imaš stručnjaka koji to osmišljava, samo je potrebno slušati ga. Stoga svaka čast ministru jer je poslušao nekog dobro educiranog tko zna na koji način treba 'zakačiti' priču, predvidjeti kako će javnost na to reagirati i upravljati informacijama. Ako ovo nije samo kap u moru, nego postane konzistentna komunikacija, onda Šušnjar na tome može graditi svoj zaštitni znak", kazao je Tanta.
"Na kraju dana, ovo je priča o financijskim i nacionalnim interesima Republike Hrvatske. Ako smo članica EU-a i pristali smo igrati po njenim pravilima, onda je Šušnjarova komunikacija bila jedan jako dobar 'pick and roll' što bi se reklo košarkaškim rječnikom", zaključio je.
