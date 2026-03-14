Središnji Iran

SAD i Izrael ubili 15 radnika u napadu na tvornicu u Isfahanu

author author
Hina , N1 Info
|
14. ožu. 2026. 20:28
Rescue forces work at the site of an Iranian army helicopter crash in a fruit market in Isfahan, Iran, February 24, 2026.
Iranian Red Crescent/West Asia News Agency/Handout via REUTERS

Najmanje 15 ljudi poginulo je u subotu u raketnom napadu na tvornicu u središnjem iranskome gradu Ishafanu, izvijestila je poluslužbena novinska agencija Fars.

U vrijeme napada u tvornici, koja proizvodi grijalice i hladnjake, bili su radnici, navodi Fars. Agencija je za raketni napad okrivila "američko-cionističkog neprijatelja".

Izraelska vojska zasad se nije oglasila o incidentu. Istovremeno, čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) rekao je da je ukupno 14 zdravstvenih radnika ubijeno u izraelskim napadima na jugu Libanona tijekom posljednja 24 sata, prenosi Al Jazeera.

Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je da je organizacija potvrdila da je 12 liječnika, bolničara i medicinskih sestara ubijeno u napadu na centar primarne zdravstvene zaštite u Bourj Qalaouiyehu kasno u petak. Libanonska Nacionalna novinska agencija izvijestila je da je izraelski dron pogodio stambenu zgradu.

Šef WHO-a rekao je da su ti incidenti dio onoga što organizacija opisuje kao kontinuirani napad na zdravstveni sustav Libanona, napominjući da je od 2. ožujka potvrđeno 27 napada na zdravstvene ustanove.

Naglasio je da prema međunarodnom humanitarnom pravu medicinsko osoblje i zdravstvene ustanove moraju biti zaštićeni i nikada ne smiju biti meta napada.

