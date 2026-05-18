"Hantavirus kruzer" sprema se za novo putovanje

MV Hondius trebao bi 29. svibnja krenuti na arktičko krstarenje iz Islanda. Vlasnik broda ne očekuje promjene u rasporedu.
Kruzer pogođen smrtonosnom epidemijom hantavirusa stigao je u Nizozemsku i uplovio u luku Rotterdam radi dezinfekcije, piše SkyNews.
MV Hondius, na kojem se nalazilo 25 članova posade i dva medicinska djelatnika, doplovio je sa španjolskog otoka Tenerifa, gdje je većina putnika ranije ovog mjeseca napustila brod.
Brod pod nizozemskom zastavom prevozio je oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje kada je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 2. svibnja prvi put prijavila klaster teške respiratorne bolesti.
Od početka epidemije umrle su tri osobe – nizozemski bračni par i jedan njemački državljanin.
Većina osoba na brodu iskrcala se na Tenerifima 10. svibnja, prije nego što su vraćeni u svoje matične zemlje.
Za 25 osoba koje su još na brodu organizirana je karantena.
Prema podacima WHO-a od 15. svibnja, zabilježeno je 10 slučajeva – osam potvrđenih i dva vjerojatna – uključujući tri smrtna slučaja.
Trenutna epidemija uključuje takozvani virus Andes, koji već desetljećima cirkulira u Argentini i Čileu. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti priopćio je da uzorci s broda ne pokazuju značajne mutacije virusa.
Jučer je skupina od devet Britanaca sa Svetog Helene i otoka Ascension, koji su možda bili izloženi hantavirusu, ali nemaju simptome, stigla u Ujedinjeno Kraljevstvo.
WHO preporučuje praćenje i karantenu visokorizičnih kontakata tijekom 42 dana nakon izlaganja virusu.
Oni će samoizolaciju završiti u Arrowe Parku, gdje mreža NHS-a za visokorizične zarazne bolesti može pružiti podršku ako se razbole.
Zdravstvene vlasti pregledat će brod prije nego što mu bude dopušteno ponovno isplovljavanje.
Brod bi 29. svibnja trebao krenuti na arktičko krstarenje iz Keflavíka na Islandu. Vlasnik broda ne očekuje promjene u rasporedu.
Epidemija hantavirusa na brodu MV Hondius prvi je poznati slučaj izbijanja bolesti na kruzeru.
