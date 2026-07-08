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POLICIJSKA ISTRAGA

Za napad nožem u njemačkoj školi osumnjičen 16-godišnji hrvatski državljanin

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Hina
|
08. srp. 2026. 17:34
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AFP /njemačka, policija, njemačka policija
Michaela STACHE / AFP

Šesnaestgodišnjak za kojeg se sumnja da je nožem napao učenike u bavarskoj gimnaziji je hrvatski državljanin, rekao je bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann.

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"Osumnjičeni posjeduje hrvatsko državljanstvo i živio je s roditeljima", rekao je bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann (Kršćansko-socijalna unija CSU) na upit agencije dpa.

On je također rekao kako se osumnjičeni u prošlosti nalazio na psihijatrijskom liječenju ali nije potvrdio navode po kojima se radi o bivšem učeniku gimnazije u bavarskom Schongauu gdje je u srijedu prijepodne došlo do napada.

Prema sadašnjim informacijama u napadu nožem su teže ozlijeđene dvije 13-godišnjakinje ali se ne zna jesu li osumnjičeni i žrtve bili u bilo kakvom odnosu.

"Postoje indicije da osumnjičeni već i prije ovog napada upao u oči zbog prijetnji nasiljem", rekao je Herrmann.

Osumnjičeni 16-godišnjak je nakon napada na gimnaziji u gradu Schongauu, jugozapadno od Muenchena, brzo uhićen a osim nožem je bio naoružan i pištoljem.

Teme
napad njemačka škola

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