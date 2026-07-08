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užas u bavarskoj

Napad nožem u gimnaziji: Dvije djevojčice teško ozlijeđene, napadač uhićen

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Hina
|
08. srp. 2026. 16:07
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A police car. NEWS5 via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
Ilustracija: NEWS5 via REUTERS

U napadu nožem u srijedu u gimnaziji u bavarskom gradu Schongau su prema sadašnjim saznanjima četiri osobe ozlijeđene od čega dvije teže a 16-godišnji počinitelj je ubrzo nakon napada uhićen.

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Prema navodima policije napad se dogodio oko 13 sati u zgradi gimnazije gradića u gornjoj Bavarskoj koji broji oko 12.000 stanovnika.

Kako je policija u međuvremenu priopćila, u napadu su teže ozlijeđene dvije djevojčice a osoba za koju se sumnja da je počinila napad je stara 16 godina.

O motivu i identitetu počinitelja se policija do sada nije izjašnjavala isto kao ni o točnom broju ozlijeđenih.

Automobilski klub ADAC javlja da je u Schongau poslano šest helikoptera za pomoć ozlijeđenima.

Schongau se nalazi jugozapadno od bavarske metropole Muenchena.

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Teme
bavarska napad na školu napad nožem njemačka

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