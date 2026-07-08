užas u bavarskoj
Napad nožem u gimnaziji: Dvije djevojčice teško ozlijeđene, napadač uhićen
U napadu nožem u srijedu u gimnaziji u bavarskom gradu Schongau su prema sadašnjim saznanjima četiri osobe ozlijeđene od čega dvije teže a 16-godišnji počinitelj je ubrzo nakon napada uhićen.
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Prema navodima policije napad se dogodio oko 13 sati u zgradi gimnazije gradića u gornjoj Bavarskoj koji broji oko 12.000 stanovnika.
Kako je policija u međuvremenu priopćila, u napadu su teže ozlijeđene dvije djevojčice a osoba za koju se sumnja da je počinila napad je stara 16 godina.
O motivu i identitetu počinitelja se policija do sada nije izjašnjavala isto kao ni o točnom broju ozlijeđenih.
Automobilski klub ADAC javlja da je u Schongau poslano šest helikoptera za pomoć ozlijeđenima.
Schongau se nalazi jugozapadno od bavarske metropole Muenchena.
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