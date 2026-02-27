Goran Kovačić/Pixsell

JANAF se oglasio priopćenjem reagirajući na, kako navode, ultimatume upućene toj kompaniji, poručivši da posluje odgovorno i u potpunosti u skladu sa sankcijskim režimima Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Ističu kako sigurnost opskrbe Mađarske i Slovačke nije ugrožena te da naftovod preko Hrvatske ima dovoljne kapacitete za njihove potrebe. Iz kompanije naglašavaju da se odluke o nabavi i transportu moraju temeljiti na zakonitosti i usklađenosti sa sankcijama, a ne na pritiscima.

Zagreb – JANAF d.d. upućuje priopćenje za javnost koje prenosimo u cijelosti.

„Vezano uz ultimatume upućene JANAF-u, smatramo bitnim priopćiti da se razgovori među partnerima i saveznicima vode pristojno, argumentirano i na temelju činjenica.

JANAF posluje odgovorno i u potpunosti u skladu s važećim sankcijskim režimima Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

Sigurnost opskrbe Mađarske i Slovačke nije ugrožena. Ruta preko JANAF-a postoji, već se koristi i ima dovoljne kapacitete da pokrije njihove potrebe za naftom. To potvrđuje i sama Mađarska koja danas traži puni transport preko JANAF-a, iako je donedavno neutemeljeno tvrdila da takav kapacitet ne postoji.

"Tranportirane značajne količine nafte"

Prošlog i ovog tjedna za mađarski MOL već su transportirane značajne količine nafte koja nije obuhvaćena sankcijskim ograničenjima, a do početka travnja u dolasku je ukupno još sedam tankera za istog korisnika JANAF-ovog naftovodnog sustava.

Hrvatska energetska infrastruktura je spremna, pouzdana i dostupna za opskrbu koja je usklađena s pravilima EU i OFAC-a. To potvrđuje i primjer opskrbe kompanije NIS iz Republike Srbije gdje partneri zajednički ispunjavaju stroge sankcijske kriterije kako bi se osigurala potrebna produljenja i kontinuitet opskrbe u okviru važećih pravila.

U tom kontekstu očekujemo da se odluke o nabavi i transportu prema Mađarskoj i Slovačkoj donose na temelju zakonitosti i usklađenosti sa sankcijama, a ne pod pritiscima ili ultimatumima.

Ako postoje zahtjevi koji se odnose na naftu ruskog porijekla ili na subjekte povezane s Rusijom, oni se mogu razmatrati isključivo kroz strogi okvir sankcijskih kriterija EU i OFAC-a, uz punu pravnu provjeru, jasnu odgovornost i maksimalnu transparentnost.

Zaključno, Hrvatska ne odbija opskrbu niti politizira energiju. Hrvatska i JANAF omogućuju opskrbu u skladu s propisima, dosljedno primjenjujući sankcije EU i SAD-a.“