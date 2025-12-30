arhiva događaja
Politički pregled 2025. godine: Godina je završila, podjele nisu
Katarina Plantak
|
30. pro. 2025. 20:53
|
0komentara
Kažu da je pamet - kratka. Srećom, postoji arhiva u koju se s vremena na vrijeme može zaviriti i prisjetiti se događaja i vijesti koji su obilježili godinu. Ako ne znate što je bilo - neće vam reći ni Thompson, ni Lika, već naša Katarina Plantak.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 9 min.
Najnovije
Pregled dana
|
prije 4 min.|
Oglas
Oglas