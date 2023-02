“AP je šef u zapošljavanju u Hrvatskim šumama: Zašto je još na slobodi?”

Podijeli :

Ono što je netema za premijera - a to su SMS poruke dužnosnika koje se mahom odnose na zapošljavanja - top je tema za oporbu i predsjednika države. Zoran Milanović danas s Pantovčaka zaziva pravosudni epilog, dok je oproba skupila potpise da glavna državna odvjetnica dođe u Sabor. U međuvremenu svi HDZ-ovci, i to vrlo sličnim odabirom riječi i konstrukcijama poručuju - mi ne zapošljavamo, mi pomažemo ili se raspitujemo. No, Telegram saznaje kako je dan nakon što je Milić poslao poruku, njegov prijatelj dobio novi ugovor za posao u Zagrebu.

