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obljetnica Viškoga boja

Je li i burna povijest Visa adut turističke ponude?

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N1 Info
|
21. srp. 2026. 08:14
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Na Visu je u ponedjeljak obilježena 160. obljetnica Viškoga boja, jednog od najvažnijih događaja hrvatske pomorske povijesti. Je li burna i značajna povijest otoka jedan od aduta turističke ponude i može li se taj segment dodatno unaprijediti?

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Teme
160. obljetnica viškoga boja vis

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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