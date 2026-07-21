obljetnica Viškoga boja
Je li i burna povijest Visa adut turističke ponude?
Na Visu je u ponedjeljak obilježena 160. obljetnica Viškoga boja, jednog od najvažnijih događaja hrvatske pomorske povijesti. Je li burna i značajna povijest otoka jedan od aduta turističke ponude i može li se taj segment dodatno unaprijediti?
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 13 min.
SK
|
prije 18 min.
SK
|
prije 2 min.
SK
|
20. srp.
Najnovije
Oglas
Oglas