žena s golubovima
Preminula glumica Brenda Fricker, zvijezda filma "Sam u kući 2"
Irska glumica Brenda Fricker, dobitnica Oscara za ulogu u filmu Moje lijevo stopalo (My Left Foot) iz 1989. godine te zvijezda filma Sam u kući 2 i BBC-jeve serije Hitna služba (Casualty), preminula je u 81. godini života.
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Fricker je 1990. osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu za ulogu majke lika kojeg je utjelovio Daniel Day-Lewis u filmu Moje lijevo stopalo.
Od 1986. godine glumila je medicinsku sestru Megan Roach u BBC-jevoj seriji Hitna služba, a posljednji se put pojavila 2010. godine. Široj publici ostala je upamćena i kao Žena s golubovima iz Central Parka u filmu Sam u kući 2 iz 1992, piše BBC.
U priopćenju njezin agent Phil Belfield rekao je: "Nikada više nećemo vidjeti nekoga poput nje i svijet je siromašniji bez nje."
Dodao je: "Bila mi je čast poznavati je, voljeti i surađivati s njom. Uvijek će imati posebno mjesto u mom srcu, kao i u srcima brojnih ljubitelja filma i televizije diljem svijeta."
Rođena u Dublinu, Fricker je glumačku karijeru započela na televiziji i u kazalištu. Godine 1977. pojavila se u dugovječnoj sapunici Coronation Street, a godinu kasnije u televizijskoj drami Licking Hitler, koju je napisao David Hare.
Bila je dio glumačke postave prve epizode dugovječne BBC-jeve medicinske drame Hitna služba 1986. godine, u kojoj je redovito glumila do 1990., a u seriju se povremeno vraćala i sljedećih godina.
Povijest je ispisala 1990. godine kada je postala prva irska glumica koja je osvojila Oscara, pobijedivši holivudske zvijezde poput Julije Roberts i Anjelice Huston.
Još jednu nezaboravnu ulogu ostvarila je dvije godine kasnije, kada je utjelovila beskućnicu koja hrani golubove u Central Parku i sprijateljuje se s Kevinom, likom kojeg je glumio Macaulay Culkin, u filmu Sam u kući 2.
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