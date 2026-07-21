Zagrebački gradonačelnik
Tomašević: Napadaju nas jer previše radimo, to nikad nisam vidio
Tomašević predstavio pet programa za obnovu Zagreba vrijednih više od 10 milijuna eura. Osvrnuo se i na prozivke zagrebačke oporbe.
Zagrebački gradonačelnikTomislav Tomašević predstavio je programe revitalizacije grada koji obuhvaćaju obnovu pročelja, uklanjanje grafita, ozelenjivanje dvorišta, obnovu platoa i ugradnju dizala.
Kako je istaknuo, tih pet programa trebalo bi pridonijeti boljoj kvaliteti života građana Zagreba. Njihova ukupna vrijednost prelazi 10 milijuna eura, a najveći dio sredstava osiguran je iz gradskog proračuna, rekao je Tomašević, prenosi Dnevnik.hr.
"Kod pročelja financiramo iz javnog novca obnovu višestambenih grada. Radi se o obnovi zgrada u privatnom vlasništvu, ali kad se radio o turističkoj jezgri, postoji javni interes Grada", kazao je gradonačelnik.
Za obnovu pročelja u ovogodišnjem proračunu osigurano je tri milijuna eura. Problem grafita, naveo je Tomašević, Zagreb prati već desetljećima. Kazne za počinitelje su niske, a njihovo pronalaženje otežano. Istaknuo je kako nije prihvatljivo da fasade izgledaju zapušteno te da Grad financira njihovu obnovu i uklanjanje grafita, uz postavljanje videonadzora.
'Oporba nas napada da se previše radi na komunalnoj infrastrukturi, ali samo zato jer se nije radilo desetljećima'
Gradonačelnik je dodao i kako mnogi građani nisu upoznati s činjenicom da su platoi također u privatnom vlasništvu, iako ih građani koriste kao javne površine.
"Do sada je obnovljeno 13 platoa, 30 je na listi prioriteta, a u ovoj godini je u tu svrhu osigurano 3 milijuna eura", rekao je.
Govoreći o ugradnji dizala, Tomašević je naglasio da je ona posebno važna starijim građanima. Država je pokrenula program sufinanciranja ugradnje dizala, a Grad Zagreb se uključio u taj projekt te je za početak ove godine izdvojio milijun eura.
"Oporba nas napada da se previše radi na komunalnoj infrastrukturi, ali samo zato jer se nije radilo desetljećima. Nisam nikad vidio da se nekog napada jer se previše radi. Bio bih najsretniji da se to ne mora raditi, ali mora", istaknuo je Tomašević.
Odgovarajući na pitanje novinara zašto se čini da se broj grafita na pročeljima ne smanjuje, gradonačelnik je rekao kako Grad nije odgovoran za sve, posebno zbog malih kazni za počinitelje, koje iznose 250 eura.
"Grafiti se uklanjaju u roku od 48 sati, mi to sada sve financiramo, donijeli smo odluke kako bi se cijeli proces pojednostavio i vjerujemo da će dati rezultate", rekao je Tomašević.
Osvrnuo se i na protivljenje stanovnika Borovja izgradnji 11 zgrada za priuštivi najam na jedinoj zelenoj površini u tom naselju.
"Vjerujem da se većina građana slaže da treba graditi stanove za priuštivi najam. U našem programu stoji crno na bijelom da ćemo graditi takve stanove u Borovju. To stoji oduvijek, odluka u GUP-u je bila u našem prvom mandatu. Nitko ne može biti iznenađen, sve je bilo transparentno. Govori se o 600 stanova. Gradimo jednu zgradu u Podbrežju s 300 stanova i nitko ne radi problem. Javno savjetovanje još traje, vidjet ćemo komentare i donijeti odluku."
'Ono što HDZ govori o nama, više govori o njima'
Upitan kako gleda na prozivke iz HDZ-a, koji Možemo! i SDP nazivaju ekonomskim komunistima i putujućim cirkusom zbog kampanje protiv inflacije, Tomašević je odgovorio:
"Posao oporbe je kritizirati vlast i upozoravati na problem koji vlada nije riješila. Ono što oni govore o nama više govori o njima."
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