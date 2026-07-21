Tomašević: Napadaju nas jer previše radimo, to nikad nisam vidio

"Vjerujem da se većina građana slaže da treba graditi stanove za priuštivi najam. U našem programu stoji crno na bijelom da ćemo graditi takve stanove u Borovju. To stoji oduvijek, odluka u GUP-u je bila u našem prvom mandatu. Nitko ne može biti iznenađen, sve je bilo transparentno. Govori se o 600 stanova. Gradimo jednu zgradu u Podbrežju s 300 stanova i nitko ne radi problem. Javno savjetovanje još traje, vidjet ćemo komentare i donijeti odluku."