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GORAN BULATOVIĆ MANZA

U 67. godini preminuo jedan od osnivača Partibrejkersa

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N1 Srbija
|
16. srp. 2026. 15:23
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Partibejkers
Luka Antunac/PIXSELL

Bubnjar i jedan od osnivača benda Partibrejkersi, Goran Bulatović Manza, preminuo je u 67. godini, potvrdio je bend na službenom Facebook profilu.

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"Posljednji pozdrav Manzi, osnivaču Partibrejkersa. Bio si neponovljiv. Jedan od dvojice koji su utjecali na moje odrastanje. Hvala ti na svemu! Grupa Partibrejkers", napisali su u objavi.

Beogradsku grupu Partibrejkers 1982. osnovali su Zoran Kostić Cane kao vokal, Goran Bulatović Manza kao bubnjar te Nebojša Antonijević Anton i Ljubiša Kostadinović kao gitaristi.

Prvi su put nastupili 4. listopada 1982. u Dadovu kao predgrupa sastavu The Fifties, nakon čega su uslijedili brojni nastupi.

Teme
bend goran bulatović manza partibrejkers srbija

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