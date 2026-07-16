GORAN BULATOVIĆ MANZA
U 67. godini preminuo jedan od osnivača Partibrejkersa
Bubnjar i jedan od osnivača benda Partibrejkersi, Goran Bulatović Manza, preminuo je u 67. godini, potvrdio je bend na službenom Facebook profilu.
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"Posljednji pozdrav Manzi, osnivaču Partibrejkersa. Bio si neponovljiv. Jedan od dvojice koji su utjecali na moje odrastanje. Hvala ti na svemu! Grupa Partibrejkers", napisali su u objavi.
Beogradsku grupu Partibrejkers 1982. osnovali su Zoran Kostić Cane kao vokal, Goran Bulatović Manza kao bubnjar te Nebojša Antonijević Anton i Ljubiša Kostadinović kao gitaristi.
Prvi su put nastupili 4. listopada 1982. u Dadovu kao predgrupa sastavu The Fifties, nakon čega su uslijedili brojni nastupi.
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