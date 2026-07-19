Što jesti za doručak za više energije tijekom dana i kada popiti prvu kavu

No, sami ugljikohidrati nisu dovoljni. Za dulji osjećaj sitosti i stabilnu razinu energije potrebno je u obrok uključiti i kvalitetne proteine. Jaja se smatraju jednim od najboljih izbora za doručak jer sadrže visokovrijedne proteine i vitamine B skupine koji sudjeluju u pretvaranju hrane u energiju. Dobar izbor su i grčki jogurt te svježi posni sir, bogati kazeinom – proteinom koji se sporo razgrađuje i produljuje osjećaj sitosti. Osobe koje preferiraju biljnu prehranu mogu posegnuti za tofuom, koji je vrijedan izvor proteina i željeza, minerala čiji nedostatak može pridonijeti kroničnom umoru.