odlazak iz sdp-a
Đujić: Vrlo brzo ćemo saznati postaje li Kolarić još jedna Plenkovićeva ruka
Zastupnik SDP-a Saša Ðujić komentirao je odlazak Branka Kolarića iz SDP-a. Njegovu izjavu prenosimo u cijelosti.
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“Branku Kolariću želimo sreću i uspjeh u daljnjem životu. Žao mi je što je odlučio napustiti SDP, ali to je njegova odluka i njegov izbor.
Smatram da bi bilo politički korektno vratiti saborski mandat stranci na čijoj je listi izabran i koja mu je omogućila da bude zastupnik. Građani su glas dali SDP-u i politici koju smo zajedno predstavljali. Ako je odluku donio zbog načela kao što tvrdi onda vjerujem da će to i učiniti.
Nažalost, nisam iznenađen ovakvom odlukom budući da se o njoj u kuloarima priča već par mjeseci. Priča se i da će Branko biti nova Plenkovićeva ruka u vladajućoj većini s ciljem preslagivanja i izbacivanja DP-a iz Vlade.
Ono što zanima sve nas - a i građani bi to trebali znati - jest je li to točno: a to je pitanje na koje treba odgovoriti sam Branko Kolarić. Vrlo brzo ćemo vidjeti je li motiv njegovog izlaska iz SDP-a to da postane još jedna Plenkovićeva ruka i izbacivanje DP-a iz Vlade, ili Rezolucija protiv krađe organa za transplantaciju u Kini, za koju smo, usput, danas prvi puta čuli”, kaže Đujić.
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