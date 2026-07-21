Đujić: Vrlo brzo ćemo saznati postaje li Kolarić još jedna Plenkovićeva ruka

Ono što zanima sve nas - a i građani bi to trebali znati - jest je li to točno: a to je pitanje na koje treba odgovoriti sam Branko Kolarić. Vrlo brzo ćemo vidjeti je li motiv njegovog izlaska iz SDP-a to da postane još jedna Plenkovićeva ruka i izbacivanje DP-a iz Vlade, ili Rezolucija protiv krađe organa za transplantaciju u Kini, za koju smo, usput, danas prvi puta čuli”, kaže Đujić.