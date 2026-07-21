iako život tamo nije jeftin
Država u kojoj se porez na dohodak ne plaća još od 1869. godine, a više od trećine stanovnika su milijunaši
Na obali Sredozemnog mora, smještena između Francuske i mora, nalazi se država površine od oko dva četvorna kilometra.
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Monako je druga najmanja država na svijetu, a poznat je po nečemu što desetljećima privlači bogataše – njegovi stanovnici ne plaćaju porez na dohodak.
Odluka stara više od stoljeća i pol
Porez na dohodak ukinut je 1869. godine, u vrijeme kada je kneževina ostvarivala dovoljno prihoda od poznatog kasina u Monte Carlu pa oporezivanje građana više nije bilo potrebno. Ta odluka nikada nije poništena. Država se danas uglavnom financira od poreza na dodanu vrijednost (PDV), poreza na dobit poduzeća koja posluju izvan zemlje te prihoda od turizma i nekretnina.
Iznimka koja potvrđuje pravilo
Postoji jedna značajna iznimka. Francuski državljani koji žive u Monaku uglavnom podliježu francuskom porezu na dohodak, u skladu s bilateralnim sporazumom iz 1963. godine. Određene iznimke vrijede za osobe koje su u Monaku živjele prije stupanja tog sporazuma na snagu.
Cijena života u Monaku
Nepostojanje poreza na dohodak ne znači da je život u Monaku jeftin. Ta kneževina ima neke od najskupljih nekretnina na svijetu, a za dobivanje boravišne dozvole potrebno je osigurati odgovarajući smještaj i dokazati da podnositelj zahtjeva raspolaže dovoljnim financijskim sredstvima.
Prema procjenama tvrtki koje prate privatno bogatstvo, više od trećine stanovnika Monaka čine milijunaši, po čemu je ta država među vodećima u svijetu. Zbog nedostatka prostora Monako već desetljećima proširuje svoj teritorij nasipavanjem mora, a takvi projekti traju i danas.
Podatke o poreznom sustavu i uvjetima za dobivanje boravišne dozvole potvrđuju službene internetske stranice Vlade Monaka posvećene poreznom sustavu i izdavanju boravišnih dozvola.
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