Država u kojoj se porez na dohodak ne plaća još od 1869. godine, a više od trećine stanovnika su milijunaši

Porez na dohodak ukinut je 1869. godine, u vrijeme kada je kneževina ostvarivala dovoljno prihoda od poznatog kasina u Monte Carlu pa oporezivanje građana više nije bilo potrebno. Ta odluka nikada nije poništena. Država se danas uglavnom financira od poreza na dodanu vrijednost (PDV), poreza na dobit poduzeća koja posluju izvan zemlje te prihoda od turizma i nekretnina.