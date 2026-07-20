Sam svoj majstor
Jeftino je kupio napušteni otok i stvorio vlastiti raj – danas živi bez struje i vode čak i na -35 °C
Umjesto da kupi gotovu kuću, posjekao je vlastita stabla na napuštenom otoku i obnovio brvnaru dio po dio, dokazujući da je moguće izgraditi cijeli dom s malo novca.
Klaus je po povoljnoj cijeni kupio napušteni otok koji je 42 godine bio bez stanovnika, na 63. stupnju sjeverne geografske širine u Finskoj. Sa svojom partnericom Johannom ručno je obnovio više od stoljeća staru brvnaru i danas živi izvan električne mreže, bez struje i tekuće vode, suočavajući se sa zimama u kojima temperature padaju do -35 °C.
Dio po dio
Postoje oni koji kupuju stan i oni koji kupuju cijeli otok. Ovaj Finac odabrao je drugo: kupio je napušteni otok koji je više od četiri desetljeća bio pust i pretvorio ga u svoj dom, kako je prikazano u dokumentarcu kanala Kirsten Dirksen. Ondje danas on i njegova obitelj žive potpuno samodostatno.
Priča krije impresivne brojke. Prema stranici Faircompanies, Klaus i njegova partnerica Johanna obnovili su više od sto godina staru brvnaru na napuštenom otoku površine 1,5 hektara. Žive izvan mreže na 63. stupnju sjeverne geografske širine, gdje zimi temperature dosežu -35 °C.
Njihov pothvat nije rezultat odricanja, nego domišljatosti. Umjesto da kupi gotove materijale, Klaus je posjekao vlastita stabla na otoku i ponovno izgradio brvnaru dio po dio, pokazujući da je moguće izgraditi cijeli dom u Finskoj uz malo novca i puno samodostatnosti.
Otok koji nitko nije želio
Klaus je napustio Helsinki u potrazi za drukčijim načinom života i na napuštenom otoku pronašao projekt svog života.
Kupnja je bila gotovo stvar sreće. Dao je, kako kaže, "vrlo nisku" ponudu za otok, a prodavatelj ju je odmah prihvatio. Time je, prema njegovim riječima, gotovo ispraznio bankovni račun, ali zauzvrat dobio cijeli komad zemlje okružen vodom.
Prodavatelj je imao svoje razloge. Kao jedinac rođen je upravo na tom otoku 1946. godine, a prodao ga je jer nije imao nasljednika. Time je završila obiteljska priča tog mjesta i otvorio se put za novi život mladog para.
Otok je malen, ali dovoljno prostran. Na svojih 1,5 hektara pruža drvo, prostor i mir – sve što je Klausu trebalo da izgradi brvnaru i uspostavi dom izvan gradske infrastrukture, daleko od buke i računa.
Dolazak do njega već je prava avantura. Ljeti se do otoka dolazi brodom za pet minuta, a zimi motornim saonicama kada se jezero zaledi. Upravo ta izoliranost dodatno naglašava potrebu za samodostatnim načinom života.
Otok napušten 42 godine
Početni prizor bio je sumoran. Kada je Klaus kupio otok, pronašao je više od stoljeća staru brvnaru s urušenim krovom, trulim balvanima i šumom koja je tijekom 42 godine potpuno preuzela cijelo imanje.
Ostali su tek tragovi prošlosti – temelji stare brvnare, tamni balvani saune iz 1946. godine i dogradnja s kraja 19. stoljeća. Ruševine koje bi većina ljudi smatrala bezvrijednima Klaus je vidio kao polazište za svoj novi dom.
Razlog napuštenosti bio je jednostavan. Kao i mnoga imanja u udaljenim dijelovima Finske, otok je desetljećima ostao prazan jer nije bilo nasljednika ni interesa kupaca.
Klaus je ipak vidio priliku ondje gdje su drugi vidjeli problem. Umjesto rušenja i gradnje ispočetka, odlučio je sačuvati što je više moguće od stare brvnare i obnoviti je poštujući njezinu povijest.
Tako je projekt započeo. S napuštenim otokom u vlasništvu i ruševinom pred sobom, Klaus je zasukao rukave kako bi zaboravljeno mjesto pretvorio u dom izgrađen gotovo u potpunosti od materijala pronađenih na samom otoku.
Brvnara izgrađena od vlastitih stabala
Srce cijelog projekta je drvo. Klaus, koji je suvlasnik male pilane, siječe stabla s otoka i iz okolne šume, pili trupce i ostavlja ih da se suše dvije godine prije nego što ih ugradi u brvnaru.
Koristi tradicionalnu finsku tehniku obrade drva. Svaki balvan ručno obrađuje sjekirom, što traje oko sat i pol po komadu te zahtijeva mnogo strpljenja i preciznosti.
Gotovo sve ponovno koristi. Sedam stabala s otoka pretvoreno je u 70 četvornih metara poda, krov je stajao svega 400 eura, a prozori i namještaj kupljeni su rabljeni kako bi troškovi ostali što manji.
Čak i žbuka dolazi iz prirode. Unutarnji zidovi obloženi su glinom i pijeskom koje je Klaus sam iskopao na otoku. Takav materijal zatvara pukotine, regulira vlagu i služi kao toplinska masa.
Nakon godina rada brvnara je gotovo dovršena, pokazujući da je moguće obnoviti stoljetnu ruševinu koristeći lokalno drvo, rabljene materijale i vlastiti rad.
Život izvan mreže
Energiju proizvode sami. Ljeti solarni paneli osiguravaju dovoljno električne energije za hladnjak i indukcijsko kuhalo, dok se baterije nalaze u jedinoj grijanoj prostoriji kako se ne bi smrznule.
Zimi glavnu ulogu preuzima drvo. Toplinu osigurava golema peć teška tri tone koju Klaus naloži ujutro. Gori nekoliko sati, a toplinu zadržava čak dva dana.
I voda slijedi istu filozofiju. Na otoku nema vodovoda pa pitku vodu donose s izvora ili iz grada, jezersku koriste za pranje, a planiraju iskopati i bunar.
Ništa se ne baca. Otpadna voda odlazi u kameni upojni bunar i prirodno se filtrira kroz tlo, a koriste isključivo prirodne sapune bez kemikalija.
Kombinacijom sunčeve energije, drva i jezerske vode Klaus je stvorio dom koji tijekom cijele godine funkcionira bez priključka na komunalnu infrastrukturu.
Šumska hrana, med i raženi kruh
Kruh peku sami. Budući da obična pšenica ne uspijeva tako daleko na sjeveru, Klaus uzgaja raž od koje peče tradicionalni finski tamni kruh u peći na drva.
Na otoku imaju i pčele te skupljaju čagu, ljekovitu gljivu koja raste na brezama i od koje pripremaju čaj.
Čak je i hladnjak prirodan. Hranu čuvaju u podzemnom zemljanom podrumu koji je tijekom cijele godine hladan, a zimi se ulaz u kuću pretvara u prirodnu rashladnu komoru.
Ribu često dobivaju od starijeg susjeda koji ulovi više nego što mu je potrebno pa s njima dijeli štuke.
Kako živjeti na -35 °C na otoku?
Zima je najveći izazov. Temperature padaju do -35 °C pa brvnara mora biti dobro izolirana i stalno grijana na drva.
Tijekom prijelaznog razdoblja, kada je jezero djelomično zaleđeno i njime se ne može ni čamcem ni motornim saonicama, par je privremeno odsječen od kopna.
Kuća je projektirana upravo za takve uvjete. Toplinska masa glinenih zidova i peć teška tri tone održavaju unutrašnjost toplom danima, dok grijana prostorija štiti baterije od smrzavanja.
Izazov predstavlja i mrak. Zimi su dani vrlo kratki, solarni paneli proizvode malo energije pa se obitelj tada gotovo u potpunosti oslanja na ogrjevno drvo.
Ipak, upravo u tim krajnostima vide posebnu ljepotu. Mjesto koje se zimi zaledi i okova ledom, ljeti uživa u ponoćnom suncu – kontrast koji ovaj otok čini doista jedinstvenim.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare