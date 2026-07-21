Sve više turista zaobilazi poznate otoke i bira ove skrivene europske dragulje

Sve više putnika okreće leđa najposjećenijim europskim ljetovalištima i bira manje razvikane otoke koji nude mir, prirodne ljepote i autentičan doživljaj. Među njima su portugalski Porto Santo, grčki Syros i norveški Lofotski otoci, koji su se našli na popisu otoka u usponu za 2026. godinu koji je sastavila internetska putnička agencija Expedia.