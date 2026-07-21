Hit među putnicima
Sve više turista zaobilazi poznate otoke i bira ove skrivene europske dragulje
U potrazi za mirnijim i autentičnijim odredištima, putnici sve češće biraju manje poznate otoke, a među najtraženijima za 2026. godinu nalaze se i tri europske destinacije.
Sve više putnika okreće leđa najposjećenijim europskim ljetovalištima i bira manje razvikane otoke koji nude mir, prirodne ljepote i autentičan doživljaj. Među njima su portugalski Porto Santo, grčki Syros i norveški Lofotski otoci, koji su se našli na popisu otoka u usponu za 2026. godinu koji je sastavila internetska putnička agencija Expedia.
Istraživanje Expedije pokazalo je da interes za odmor na otocima nastavlja rasti. Broj internetskih pretraživanja povećan je u prosjeku za 55 posto u odnosu na godinu prije, dok su spominjanja na društvenim mrežama porasla za oko 20 posto, piše Euronews.
Na popisu se nalazi deset otoka koji privlače pozornost prirodnim ljepotama, kulturnom ponudom, manjim gužvama i, u nekim slučajevima, povoljnijim cijenama. Prvo mjesto zauzela je Sveta Lucija na Karibima, a među deset odredišta nalaze se i tri europska otoka, koja su ujedno i među prvih pet.
Porto Santo – mirnija alternativa Madeiri
Na drugom mjestu ljestvice nalazi se portugalski Porto Santo, do kojeg se iz Funchala, glavnog grada Madeire, može stići kratkim letom ili trajektom za oko dva i pol sata. Dok je Madeira već dugo poznata turistička destinacija, Porto Santo još uvijek ostaje manje otkriven.
Prema istraživanju Expedije, broj pretraživanja za ovaj otok, dug svega 11 kilometara, porastao je za oko 85 posto. Unatoč tome, i dalje je znatno mirniji od Madeire i brojnih drugih popularnih europskih obalnih odredišta.
Najveća atrakcija otoka je devet kilometara duga pješčana plaža Praia do Porto Santo, poznata po zlatnom pijesku i opuštenoj atmosferi. Posjetiteljima se preporučuje i obilazak pješčanog krajolika Dunas de Porto Santo te prirodnih bazena Porto das Salemas, pogodnih za kupanje.
Od lokalnih specijaliteta izdvajaju se riba poslužena s bananom i marakujom te poncha, tradicionalni koktel pripremljen od ruma od šećerne trske i svježih citrusa.
Syros privlači ljubitelje autentične Grčke
Četvrto mjesto zauzeo je grčki Syros, jedan od Cikladskih otoka, koji spaja prepoznatljivu arhitekturu bijelih kuća i crkava s plavim kupolama s razvijenom gastronomskom ponudom i znatno mirnijom atmosferom nego Santorini ili Mykonos.
Expedia navodi da je interes za Syros porastao za 60 posto jer sve više turista traži autentične grčke otoke bez velikih gužvi.
Glavni grad Ermoupoli poznat je po venecijanskim vilama, neoklasicističkim zgradama i šetnici uz more ispunjenoj kafićima. Posjetitelji mogu prošetati kamenim ulicama srednjovjekovnog mjesta Ano Syros, a zatim se osvježiti na plažama Galissas ili Kini Beach.
U večernjim satima preporučuje se kušanje svježih plodova mora i lokalnih specijaliteta poput loukoumija, slastica od bergamota i ratluka s okusom mastike, uz čašu grčkog vina.
Lofoti za ljubitelje prirode i avanture
Peto mjesto pripalo je Lofotskim otocima na sjeveru Norveške. Ovaj arhipelag poznat je po strmim planinskim vrhovima, kristalno čistim fjordovima i slikovitim ribarskim naseljima.
Prema podacima Expedije, broj pretraživanja Lofotskih otoka povećao se za 50 posto, što potvrđuje sve veći interes putnika za aktivni odmor i boravak u prirodi.
Tijekom ljeta ondje gotovo da i nema noći zbog ponoćnog sunca, dok se od rujna do proljeća mogu promatrati polarna svjetla.
Među najpopularnijim aktivnostima su planinarenje do vidikovca Reinebringen, vožnja kajakom kroz fjordove te obilazak ribarskih mjesta Henningsvær i Reine. Nakon dana provedenog na otvorenom posjetitelji mogu kušati tradicionalnu riblju juhu ili svježe ulovljenog arktičkog bakalara.
Govoreći o rastu popularnosti otočnih odmora, glasnogovornica Expedije Melanie Fish istaknula je: "Otoci ne zadovoljavaju samo želju za bijegom; oni također mogu biti jedna od najpametnijih vrijednosti za odmor, zahvaljujući all-inclusive odmaralištima i uštedama u paketima."
Stručnjaci preporučuju putovanja izvan glavne turističke sezone kako bi se ostvarile niže cijene, ali i odabir manje poznatih otoka koji tek stječu popularnost. Savjetuju i korištenje alata za praćenje cijena letova i smještaja te pravodobnu rezervaciju najtraženijih destinacija.
Expedijin popis otoka u usponu za 2026. godinu:
- Sveta Lucija
- Porto Santo, Portugal
- Praslin, Sejšeli
- Syros, Grčka
- Lofotski otoci, Norveška
- Palawan, Filipini
- Culebra, Portoriko
- Otok Sanibel, Florida, SAD
- Phu Quoc, Vijetnam
- Fidži
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