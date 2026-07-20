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Slabljenje sluha: Uzrok, simptomi i kako u cijeloj priči pomaže - umjetna inteligencija?
Slabljenje sluha jedno je od najuobičajenijih zdravstvenih stanja i vodećih uzroka invaliditeta u suvremenom društvu, koje pogađa čak 1,57 milijardi ljudi diljem svijeta.
Ovaj problem ima dalekosežne posljedice na kognitivni razvoj, radnu sposobnost i cjelokupnu kvalitetu života pogođenih pojedinaca, a procjenjuje se da će do 2050. godine broj pogođenih narasti na čak 2,45 milijardi.
Prevalencija slabljenja sluha snažno je povezana sa starenjem te se gotovo udvostručuje sa svakim desetljećem života. Podaci pokazuju da približno 63% odraslih starijih od 70 godina te više od 80% osoba starijih od 80 godina ima klinički značajno oštećenje sluha.
Podaci također pokazuju da se promjene događaju i kod najmlađih. Konkretno, u pedijatrijskoj populaciji se bilježi visok teret teških prirođenih oštećenja kod djece mlađe od dvije godine.
Što se tiče spola, muškarci su značajno skloniji razvoju oštećenja sluha zbog starenja i profesionalne izloženosti buci, dok izrazito visoku prevalenciju imaju i vojni veterani, među kojima 17% starijih od 65 godina pati od teškog oštećenja.
Vrste oštećenja - i kako zapravo čujemo?
Kako bismo razumjeli slabljenje sluha, važno je znati da medicina razlikuje dva osnovna tipa oštećenja: konduktivno ili provodno i senzoneuralno ili zamjedbeno, uz mogućnost mješovitog oštećenja.
Sluh funkcionira kroz složeni sustav u kojem vanjsko uho skuplja zvučne valove i usmjerava ih prema bubnjiću i lancu slušnih koščica u srednjem uhu gdje se nalaze čekić, nakovanj i stremen. Oni zatim prenose energiju u tekućinu unutar pužnice u unutarnjem uhu.
Unutar pužnice nalazi se Cortijev organ s vanjskim i unutarnjim slušnim stanicama s dlačicama (stereocilijama) koje pokreću mehanotransdukciju ili proces pretvorbe mehaničkog podražaja u električni signal koji preko auditivnog živca putuje do mozga.
Stoga kod osobe može doći do konduktivnog gubitka sluha koji je uzrokovan mehaničkom preprekom u prijenosu zvuka kroz vanjsko i srednje uho dok senzoneuralno oštećenje sluha nastaje zbog patoloških promjena u pužnici, vlaknima slušnog živca ili strukturama u mozgu te čini veliku većinu svih slučajeva.
Kada kod osobe dođe do senzoneuralnog oštećenja, to je najčešće smatrano ireverzibilnim stanjem zbog izrazito ograničene sposobnosti prirodne obnove slušnih stanica.
Razine slabljenja sluha i njihovi simptomi
Težina oštećenja sluha službeno se klasificira prema standardima Američkog nacionalnog instituta za standarde (ANSI) na temelju pragova čujnosti u decibelima razine sluha (dB HL). Prosječna vrijednost izračunava se preko frekvencijskog raspona od 500 do 4000 Hz, a različiti stupnjevi donose specifične komunikacijske prepreke u svakodnevnom životu.
- Neznatno oštećenje (16 do 25 dB HL): Uzrokuje minimalne poteškoće u tihoj okolini i moguće blage probleme s percepcijom šapata.
- Blago oštećenje (26 do 40 dB HL): Donosi jasne poteškoće u razumijevanju tihog govora i razgovora na daljinu
- Umjereno oštećenje (41 to 55 dB HL): Očituje se kao otežano praćenje normalnog govora bez pojačanja, osobito uz pozadinsku buku
- Teško oštećenje (71 do 90 dB HL): Razumijevanje govora čini nemogućim bez snažnih slušnih aparata ili vizualnih znakova, a obuhvaća 36% redovitih korisnika slušnih pomagala
- Duboko oštećenje (iznad 90 dB HL): Predstavlja potpunu nemogućnost percepcije govora, zbog čega se bolesnici primarno oslanjaju na kohlearne implantate
Zašto slabi sluh? Ovo su glavni uzroci
U pozadini senzoneuralnog oštećenja kriju se složeni molekularni poremećaji, poput oksidativnog stresa koji oštećuje DNA slušnih stanica i pokreće njihovo odumiranje.
Kod izloženosti prekomjernoj buci dolazi do uništavanja sinapsi između slušnih stanica i živčanih vlakana. To dovodi do takozvanog "skrivenog gubitka sluha" ili kohlearne sinaptopatije, gdje bolesnik u mirovanju prividno dobro čuje, ali trajno gubi sposobnost razumijevanja govora u buci i lokalizacije zvuka.
Ovo su najčešći uzroci slabljenja sluha:
- Starosno slabljenje sluha (presbiakuzija): Najčešći je uzrok kod odraslih, a očituje se kao obostrano, simetrično propadanje sluha koje prvo pogađa visoke frekvencije i suglasnike.
- Oblici slabljenja sluha zbog godina: Metaboličko slabljenje sluha nastaje zbog atrofije i narušavanja ionskog sastava tekućine u uhu, dok je kohlearno konduktivno slabljenje sluha uzrokovano povećanom krutošću bazilarne membrane.
- Izloženost buci: Akutna akustička trauma poput eksplozije ili kronična izloženost (industrijska buka, glasna glazba na slušalicama) uzrokuju trajna oštećenja pod utjecajem mehaničke sile zvučnih valova.
- Ototoksični lijekovi i infekcije: Aminoglikozidni antibiotici (gentamicin, neomicin) i kemoterapeutici na bazi platine izravno uništavaju senzorne stanice, dok bolesti poput meningitisa, mumpsa ili kronične upale srednjeg uha poput kolesteatoma također uzrokuju teška oštećenja.
- Iznenadni gubitak sluha (SSNHL): Hitno, najčešće jednostrano stanje koje mogu uzrokovati mikrovaskularni problemi poput spazma ili tromboza, virusne infekcije ili autoimune reakcije.
- Konduktivni uzroci: Uključuju jednostavnije prepreke poput nakupljanja ušne masti (cerumen), stranih tijela, upale vanjskog uha, perforacije bubnjića ili fiksacije koščica (otoskleroza).
Slabljenje sluha kod djece
Kod djece su populaciji genetski uzroci najučestaliji i čine više od 50% svih slučajeva oštećenja sluha, a mogu biti sindromski ili nesindromski (izolirani).
Znanstvenici su identificirali više od 150 gena čije mutacije ometaju normalan razvoj i rad unutarnjeg uha.
Osim genetike, veliku ulogu igraju i perinatalni uzroci poput izrazitog prematuriteta, niske porođajne težine, lošeg APGAR testa, neonatalne žutice ili sepse.
Pregled kod slabljenja sluha
Ako imate subjektivan ili objektivan osjećaj da dolazi do slabljenja sluha, nužno je obratiti se liječniku kako bi se spriječilo daljnje uništavanje sluha. Pregledi sluha su jednostavni i bezbolni.
Dijagnostika slabljenja sluha započinje detaljnom anamnezom o simptomima. To mogu biti šum u ušima ili tinnitus, osjećaj pritiska, vrtoglavica, ali se razgovara i o obiteljskoj povijesti i izloženosti buci ili lijekovima.
Fizikalni pregled uključuje otoskopiju kojom se isključuju mehaničke blokade poput cerumena, a brza orijentacija radi se pomoću ugađalice od 512 Hz. Odnosno, izvodi se Rinneov i Weberov pokus.
Cjelovita audiološka obrada provodi se u specijaliziranim ambulantama kroz niz objektivnih i subjektivnih testova.
Koristiti se mogu:
- Tonalna audiometrija (PTA): Određuje pragove čujnosti za zračnu i koštanu vodljivost na različitim frekvencijama.
- Govorna audiometrija: Procjenjuje sposobnost razumijevanja i diskriminacije riječi u tišini i buci.
- Timpanometrija: Ispituje pritisak u srednjem uhu i prohodnost Eustahijeve tube.
- Otoakustičke emisije (OAE): Objektivno mjere aktivnost vanjskih slušnih stanica i ključne su za probir novorođenčadi.
- Slušni evocirani potencijali (ABR): Snimaju električnu aktivnost živca i moždanog debla te isključuju dublje patologije.
Revolucija u liječenju gubitka sluha: Genska i stanična terapija
Znanstvena istraživanja u proteklom desetljeću napravila su ogroman zaokret od pukog tehnološkog pojačavanja zvuka prema stvarnom biološkom popravku tkiva. Najveći povijesni uspjeh postignut je odobrenjem prve in vivo genske terapije pod nazivom Otarmeni od strane američke FDA.
Ova se terapija primjenjuje jednokratnim ubrizgavanjem virusnog vektora izravno u pužnicu pod općom anestezijom, a poseban promotor osigurava da se funkcionalni gen OTOF ugradi isključivo u ciljane slušne stanice.
Rezultati ispitivanja CHORD pokazuju da u istraživanju na 20 pacijenata, čak 80% njih postiglo je poboljšanje sluha na razinu 70 db HL u 24 tjedna, što omogućuje normalan razvoj govora bez kohlearnog implantata.
Čak 42% pacijenata postiglo je potpuno normalne pragove sluha 25 db HL i sposobnost percepcije šapata, a najnoviji podaci iz 2026. godine potvrđuju da stabilan oporavak traje najmanje 2,5 godine, čak i kod odraslih osoba.
Terapija je ocijenjena sigurnom, a zabilježeni su prolazni lokalni simptomi poput tinitusa (46%), privremenog slabljenja sluha (27%), nelagode u uhu (24%), boli u uhu (22%), začepljenosti uha (20%) te vrtoglavice (2%).
Znanstvenici ubrzano razvijaju CRISPR-Cas9 precizno uređivanje gena za druge česte uzročnike gluhoće, poput mutacija na genima TMC1, GJB2 i drugima.
Umjetna inteligencija i bionički sluh
U razdoblju od 2024. do 2026. godine, medicinska tehnologija i umjetna inteligencija (AI) u potpunosti su transformirale bionički sluh. Moderni slušni aparati i kohlearni implantati danas koriste neuromorfne senzore i AI algoritme koji oponašaju ljudski mozak, analiziraju zvučni prostor u realnom vremenu te trenutačno odvajaju koristan govor od pozadinske buke.
Zahvaljujući novim baterijskim tehnologijama iz 2025. godine, trajanje rada procesora produženo je za 40%.
Studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta Northwestern iz 2026. godine predstavila je algoritam dubokog učenja koji iz preoperativnog MRI-ja mozga djeteta predviđa jezični napredak nakon ugradnje implantata s točnošću od 92,39%.
Sustavi poput FOX (Fitting to Outcomes expert) koriste strojno učenje za automatsko i precizno mapiranje parametara stimulacije na temelju stapedijalnog refleksa, dok impedancijski ML modeli omogućuju 3D lokalizaciju elektroda bez zračenja.
Uvođenje robotskih asistenata prilikom ugradnje implantata omogućuje mikronsku preciznost, čime se čuva rezidualni prirodni sluh bolesnika i minimizira rizik od oštećenja tkiva pužnice.
Kako očuvati sluh kroz život?
Budući da je većina oštećenja sluha progresivna, prevencija je i dalje najbolji način očuvanja zdravlja uha kroz životni vijek.
Kliničke strategije provode se kroz tri razine koje obuhvaćaju sve od zaštite na radu do napredne farmakološke zaštite stanica.
- Primarna prevencija: Usmjerena na uklanjanje rizika, što uključuje obvezno nošenje ušnih štitnika na radnim mjestima gdje buka prelazi 85 dB, educiranje mladih o opasnosti glasne glazbe na slušalicama te izbjegavanje ototoksičnih lijekova kada postoje alternative.
- Sekundarna prevencija: Fokusira se na rano otkrivanje kroz univerzalni neonatalni screening (probir novorođenčadi pomoću OAE i ABR metoda) te redovite preglede radnika u rizičnim industrijama i brzu primjenu kortikosteroida kod iznenadnog gubitka sluha (SSNHL).
- Tercijarna prevencija i otoprotekcija: Uključuje pravovremenu rehabilitaciju radi sprječavanja socijalne izolacije i demencije, kontrolu krvnoga tlaka i šećera radi očuvanja mikrocirkulacije te primjenu modernih antioksidansa koji štite stanice pužnice od propadanja tijekom kemoterapije. Važan faktor je i sustavno cijepljenje protiv meningitisa i mumpsa, koje je drastično smanjilo teška oštećenja sluha kod djece.
Zahvaljujući globalnim preventivnim naporima, ranoj dijagnostici te revolucionarnim biološkim i tehnološkim rješenjima, vizija očuvanja zdravog i funkcionalnog sluha kroz cijeli životni vijek postala je realna klinička stvarnost.
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