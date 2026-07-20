"Nismo. Nismo kontrolirali kamo nam sredstva odlaze, a to se vidi kroz more afera koje imamo, zbog neracionalnog trošenja i zlouporabe europskih sredstava. Milijuni eura otišli su nekontrolirano, ne kažem da je to bio kriminal, već se nismo kontrolirali. Studiozno nismo ulagali u ljudske resurse. Zašto se sada vraćaju naši ljudi, a prije ih nismo znali zadržati? Izgubili smo 400.000 ljudi koji su od 2013. do 2026. otišli iz Hrvatske. Podatak koji nisam vidio u javnom prostoru jest da je iz Hrvatske u 13 godina odjavljeno više od 308.000 ljudi. Odlazili su ljudi od dvije do 55 godina života. Oko 87.000 djece je tu. Otišlo je 98.000 radno sposobnog stanovništva, izgubili smo 320.000 radnih mjesta ne ulažući u ljudske potencijale kako smo trebali. Sredstva su trebala biti usmjerena na demografsku obnovu i drukčiju kontrolu trošenja sredstava koja su se davala raznim projektima. Novac se trebao jednim dijelom usmjeriti u ljudske resurse", rekao je.