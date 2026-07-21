kriza u ukrajini
Velike promjene u vrhu ukrajinske vojske? Zelenski bi uskoro mogao donijeti važnu odluku
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski navodno razmatra smjenu vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Oleksandra Sirskog, a među izglednim nasljednicima spominje se general-bojnik Mihajlo Drapati.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razmatra mogućnost da na čelu Oružanih snaga zamijeni Oleksandra Sirskog general-bojnikom Mihajlom Drapatijem, zapovjednikom Združenog zapovjedništva ukrajinskih snaga, izvijestio je Bloomberg, pozivajući se na dva izvora upoznata s razgovorima.
Prema riječima jednog izvora, Zelenski bi uskoro mogao imenovati Drapatija Sirskim nasljednikom, a odluka bi mogla biti donesena u idućih nekoliko dana. Drugi izvor navodi da konačna odluka još nije donesena te da se razmatra ukupno 11 kandidata.
Pomoćnik Zelenskog, Dmitro Litvin nije želio komentirati navode. Zelenski je potvrdio da se u ponedjeljak, 20. srpnja, sastao s Drapatyjem, no nije spominjao moguće promjene na čelu vojske, piše Kyiv Post.
Sirski postavio ultimatum Zelenskom
Navodni razgovori o smjeni dolaze u vrijeme kada se Zelenski suočava s najozbiljnijom krizom u vojnom vrhu od početka ruske invazije na Ukrajinu.
Nakon što je 15. srpnja smijenjen ministar obrane Mihajlo Fedorov, koji je tu dužnost obnašao tek šest mjeseci, ali je u međuvremenu stekao veliku potporu javnosti, tisuće građana izašle su na ulice Kijeva, Lavova, Odese i drugih gradova.
Fedorov je nakon razrješenja ustvrdio da je inzistirao na Sirskovoj smjeni, optuživši ga da koči vojne reforme. Također je tvrdio da je Sirski Zelenskom postavio "ultimatum" tražeći njegovu smjenu.
Zelenski je ranije priznao da su odnosi između Fedorova i Sirskog ozbiljno narušeni te da su njih dvojica prestali izravno komunicirati.
Sirski se potom javno ispričao Fedorovu u rijetkoj osobnoj kolumni, objavljenoj nakon što je njihov sukob postao predmet javnosti.
"Ako sam nekoga nečim uvrijedio: Mihaila Albertoviča, žao mi je. Mogu biti strog", napisao je Sirski, pozvavši građane da njihov spor ne pretvaraju u osobno suparništvo. "Ukrajina je veća od Fedorova, Sirskog ili bilo koga od nas."
Sirski odbacio optužbe da nema vojnu strategiju
Upozorio je i na stvaranje suprotstavljenih tabora "Fedorov" i "Sirski", istaknuvši da bi unutarnje podjele koristile Rusiji te da će se rat dobiti "pravim radom, a ne javnom dramom".
Sirski je također branio podjelu odgovornosti između Ministarstva obrane i vojnog zapovjedništva, naglasivši da je ministarstvo zaduženo za nabavu, opskrbu i obrambenu politiku, dok su planiranje operacija i vođenje borbenih aktivnosti odgovornost vrhovnog zapovjednika.
Odbacio je i optužbe da nema vojnu strategiju ili da se pretjerano upliće u operativno zapovijedanje, poručivši da ukrajinska vojska djeluje kroz zapovjedni lanac u kojem odluke na bojištu donose zapovjednici na terenu.
Financial Times ranije je izvijestio da je Zelenski spreman smijeniti Sirskog ako pronađe nasljednika koji može osigurati neometanu tranziciju i zadržati obranu duž oko 1200 kilometara duge bojišnice.
Sirski je na dužnost vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine stupio u veljači 2024., kada je naslijedio generala Valerija Zalužnog.
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