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bez kemije

Zalijevajte rajčice i krastavce ovom otopinom i rodit će dvostruko više: Vrtlarska tajna koju malo tko zna

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N1 Hrvatska
|
20. srp. 2026. 16:37
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rajčica
Katerina Shkribey/Unsplash

Otkrijte kako pravilno zalijevanje rajčica i krastavaca uz moćnu domaću otopinu od kvasca i sode bikarbone donosi rekordan urod bez kemije.

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Pravilno zalijevanje rajčica i krastavaca tijekom ljetnih mjeseci čini ključnu razliku između sprženog korijena i biljaka koje obilno rađaju. Ako primjećujete da susjedove gredice bujaju, a vaše stagniraju, razlog nije sreća, nego ono što dodajete vodi za zalijevanje.

Umjesto da trošite novac na kemijska gnojiva, rješenje možda već imate u svojoj kuhinji. Sve što vam treba jest jedan stari, prirodni recept koji poboljšava sastav tla i potiče biljke na bujan rast i stvaranje novih cvjetova, piše krstarica.com

U nastavku donosimo točne omjere i upute za pripremu ove učinkovite otopine, ali i ono najvažnije – u koje ju je doba dana najbolje primijeniti kako ne biste oštetili biljke.

Prirodna prihrana iz kuhinje za rekordan urod

Kako bi biljke u vrtu bile bujne, imale zdrave listove te kasnije obilje cvjetova i plodova, potrebno ih je pravilno njegovati. Umjesto skupih pripravaka, možete upotrijebiti učinkovitu domaću prihranu koju ćete sami pripremiti. Potrebna su vam samo tri sastojka koja već imate u kuhinji.

Kako pripremiti otopinu od kvasca i sode bikarbone

Za pripremu ovog prirodnog sredstva trebat će vam:

  • 1 žlica suhog kvasca
  • 1 žlica sode bikarbone
  • 1 litra tople vode

Priprema:

Sve sastojke dobro promiješajte i ostavite da odstoje dva sata. Nakon toga dobivenu smjesu razrijedite s 10 litara vode i otopina je spremna za upotrebu.

Tajna ove kombinacije krije se u tome što kvasac sadrži vitamine B skupine i minerale koji povećavaju količinu dušika i fosfora u tlu, pa biljke znatno bolje rastu. Istodobno, soda bikarbona pomaže u suzbijanju štetnih tvari i uspješno sprječava pojavu gljivica na listovima i korijenu.

Kada je najbolje vrijeme za zalijevanje rajčica i krastavaca?

Ovu prirodnu otopinu uvijek primjenjujte rano ujutro ili kasno navečer, kada sunce zađe i tlo se ohladi. Ako biljke zalijevate usred dana, dok jako sunce prži, kapljice vode na listovima mogu djelovati poput povećala, tekućina će brzo ispariti, a biljka će pretrpjeti toplinski stres i oštećenja.

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krastavci otopina rajčica zaljevanje

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