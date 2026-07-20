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Zalijevajte rajčice i krastavce ovom otopinom i rodit će dvostruko više: Vrtlarska tajna koju malo tko zna
Otkrijte kako pravilno zalijevanje rajčica i krastavaca uz moćnu domaću otopinu od kvasca i sode bikarbone donosi rekordan urod bez kemije.
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Pravilno zalijevanje rajčica i krastavaca tijekom ljetnih mjeseci čini ključnu razliku između sprženog korijena i biljaka koje obilno rađaju. Ako primjećujete da susjedove gredice bujaju, a vaše stagniraju, razlog nije sreća, nego ono što dodajete vodi za zalijevanje.
Umjesto da trošite novac na kemijska gnojiva, rješenje možda već imate u svojoj kuhinji. Sve što vam treba jest jedan stari, prirodni recept koji poboljšava sastav tla i potiče biljke na bujan rast i stvaranje novih cvjetova, piše krstarica.com
U nastavku donosimo točne omjere i upute za pripremu ove učinkovite otopine, ali i ono najvažnije – u koje ju je doba dana najbolje primijeniti kako ne biste oštetili biljke.
Prirodna prihrana iz kuhinje za rekordan urod
Kako bi biljke u vrtu bile bujne, imale zdrave listove te kasnije obilje cvjetova i plodova, potrebno ih je pravilno njegovati. Umjesto skupih pripravaka, možete upotrijebiti učinkovitu domaću prihranu koju ćete sami pripremiti. Potrebna su vam samo tri sastojka koja već imate u kuhinji.
Kako pripremiti otopinu od kvasca i sode bikarbone
Za pripremu ovog prirodnog sredstva trebat će vam:
- 1 žlica suhog kvasca
- 1 žlica sode bikarbone
- 1 litra tople vode
Priprema:
Sve sastojke dobro promiješajte i ostavite da odstoje dva sata. Nakon toga dobivenu smjesu razrijedite s 10 litara vode i otopina je spremna za upotrebu.
Tajna ove kombinacije krije se u tome što kvasac sadrži vitamine B skupine i minerale koji povećavaju količinu dušika i fosfora u tlu, pa biljke znatno bolje rastu. Istodobno, soda bikarbona pomaže u suzbijanju štetnih tvari i uspješno sprječava pojavu gljivica na listovima i korijenu.
Kada je najbolje vrijeme za zalijevanje rajčica i krastavaca?
Ovu prirodnu otopinu uvijek primjenjujte rano ujutro ili kasno navečer, kada sunce zađe i tlo se ohladi. Ako biljke zalijevate usred dana, dok jako sunce prži, kapljice vode na listovima mogu djelovati poput povećala, tekućina će brzo ispariti, a biljka će pretrpjeti toplinski stres i oštećenja.
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