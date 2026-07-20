Cikla je nezahtjevna povrtnica koja obilno rađa, ali jednu stvar nikako ne smijete zanemariti

Iako često ostaje u sjeni popularnijeg povrća poput rajčice, paprike ili tikvica, cikla svakako zaslužuje mjesto u svakom vrtu. Jednostavna je za uzgoj, ne zahtijeva mnogo njege i uspijeva čak i na manjim gredicama ili u većim posudama. Osim toga, iskoristiti se može gotovo cijela biljka – od sočnog korijena do hranjivih listova.