zaslužuje mjesto u vrtu
Cikla je nezahtjevna povrtnica koja obilno rađa, ali jednu stvar nikako ne smijete zanemariti
Cikla ne traži mnogo, a daje puno: lako se uzgaja i može se pripremiti na bezbroj načina
Iako često ostaje u sjeni popularnijeg povrća poput rajčice, paprike ili tikvica, cikla svakako zaslužuje mjesto u svakom vrtu. Jednostavna je za uzgoj, ne zahtijeva mnogo njege i uspijeva čak i na manjim gredicama ili u većim posudama. Osim toga, iskoristiti se može gotovo cijela biljka – od sočnog korijena do hranjivih listova.
Cikla je izvrstan izbor i za početnike jer se prvi mladi korijen obično može vaditi već 40 do 60 dana nakon sjetve, ovisno o sorti i vremenskim prilikama. Ako želite imati svježu ciklu tijekom većeg dijela sezone, nemojte je sijati odjednom. Puno bolje rezultate postići ćete ako je budete sijali postupno, svakih nekoliko tjedana, piše Slobodna Dalmacija.
Za lijepo oblikovan korijen ključna je zemlja
Budući da cikla razvija zadebljani korijen, potrebna su joj rahla, duboko obrađena tla bez većeg kamenja i zbijene zemlje. Ako korijen tijekom rasta naiđe na prepreke, može se nepravilno razviti, ostati malen ili poprimiti neobičan oblik.
Najbolje uspijeva u plodnom vrtnom tlu koje dobro zadržava vlagu, ali istodobno omogućuje otjecanje viška vode. Pretvrdo tlo usporava rast, a presuha zemlja uzrokuje da korijen postane tvrd i vlaknast.
Sjeme se sije izravno na gredicu, na dubinu od oko 2,5 centimetra, dok između redova treba ostaviti oko 30 centimetara razmaka. Ako ciklu uzgajate u posudi, odaberite onu promjera najmanje 40 centimetara i smjestite je na sunčano mjesto.
Ne voli kiselo tlo ni sušu
Cikla najbolje uspijeva u tlu blago kisele do neutralne pH vrijednosti, koja ne bi smjela biti niža od 6. Prije sjetve preporučuje se tlo obogatiti dobro odležanim kompostom.
Važnu ulogu ima i bor, mikroelement koji utječe na pravilan razvoj korijena. Njegov nedostatak može uzrokovati probleme u rastu biljke.
Zalijevajte redovito, ali umjereno
Najkvalitetniji korijen dobit ćete ako je tlo stalno ravnomjerno vlažno. Dugotrajna suša, a zatim obilno zalijevanje mogu uzrokovati pucanje korijena.
Ljeti se preporučuje oko biljaka rasporediti sloj malča koji smanjuje isparavanje vode i sprječava stvaranje tvrde pokorice na površini tla.
Važno je i redovito uklanjati korov jer mlade biljke u početku rastu sporo i teško se natječu za vodu i hranjive tvari.
Ako biljke niknu pregusto, na vrijeme ih prorijedite. Tako će svaki korijen imati dovoljno prostora za razvoj, a uklonjene mlade listove možete bez problema iskoristiti u kuhinji.
Kada je vrijeme za berbu?
Cikla je najukusnija dok je još mlada i sočna. Preporučuje se vaditi je kada korijen dosegne promjer između četiri i sedam centimetara.
Ako predugo ostane u zemlji, postaje vlaknastija i manje nježna.
Prilikom vađenja nemojte korijen na silu izvlačiti iz suhe zemlje. Mnogo će ga biti lakše izvaditi ako prethodno lagano navlažite tlo ili pričekate kišu. Vilama pažljivo prorahlite zemlju, a zatim nježno podignite korijen.
Nije koristan samo korijen
Iako većina ljudi ciklu poznaje ponajprije kao kuhanu ili ukiseljenu, njezina je primjena mnogo šira.
Pečena cikla razvija ugodno slatkasti okus i izvrsno se slaže s maslinovim uljem, češnjakom, kozjim sirom, orasima i svježim začinskim biljem.
Sirova se može naribati u salatu zajedno s mrkvom i jabukama, a od kuhane se može pripremiti ukusan namaz s jogurtom, češnjakom ili slanutkom.
Često se zanemaruju i listovi. Mladi su izvrsni u salatama, dok se veći mogu pripremati poput špinata ili blitve. Prilikom berbe pazite da biljci odjednom ne uklonite previše listova jer su joj potrebni za razvoj korijena.
Hranjiva je, ali umjerenost je važna
Cikla sadrži mnogo vode, prehrambenih vlakana, kalija i folata, a malo masti. Karakterističnu crvenu boju daju joj biljni pigmenti betalaini, koji se, zajedno s prirodno prisutnim nitratima, često spominju u istraživanjima o korisnim učincima cikle na prehranu.
Upravo zbog prirodnih nitrata cikla je popularna i među sportašima. Ipak, stručnjaci upozoravaju da nije riječ o čudesnoj namirnici te da je i nju preporučljivo konzumirati umjereno. Poseban oprez savjetuje se osobama koje imaju problema s bubrežnim kamencima jer cikla sadrži veće količine oksalata.
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