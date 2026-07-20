Ljeto na Jadranu
Kava za jedan euro, ćevapi za pet: Ovo mjesto i dalje ostaje jedna od najpovoljnijih opcija za ljetni odmor
Dok cijene ljetovanja na brojnim jadranskim destinacijama i dalje rastu, jedno mjesto ostaje među najpovoljnijim opcijama za ljetni odmor.
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Ljetovanje na hrvatskoj obali mnogim je obiteljima sve teže dostupno jer cijene smještaja, hrane i ugostiteljskih usluga iz godine u godinu rastu. Oni koji nemaju vlastiti apartman ili rodbinu na moru za tjedan dana odmora često moraju izdvojiti velik dio obiteljskog proračuna. Samo nekoliko kilometara od hrvatske granice nalazi se Neum, jedini primorski grad Bosne i Hercegovine, koji i ove godine slovi kao jedna od cjenovno najpovoljnijih destinacija na Jadranu.
Neum se nalazi na oko 24 kilometra dugom obalnom pojasu i predstavlja jedini izlaz Bosne i Hercegovine na Jadransko more. Zahvaljujući zaljevu i poluotoku Pelješcu, more je ondje uglavnom mirnije nego na mnogim drugim dijelovima Jadrana, zbog čega je mjesto posebno popularno među obiteljima s djecom. Osim kupanja, posjetitelji rado šeću obalnom promenadom, istražuju obližnje plaže, odlaze na izlete brodom ili posjećuju Dubrovnik, Ston, Korčulu i deltu Neretve, koji su od Neuma udaljeni tek kratku vožnju.
Noćenje već od oko 35 eura po osobi
Iako su i u Neumu cijene nešto porasle, i dalje su osjetno niže nego na mnogim drugim jadranskim destinacijama. Usred glavne turističke sezone apartman za dvije osobe na rezervacijskim platformama može se pronaći za oko 50 do 70 eura po noćenju, što iznosi približno 35 eura po osobi.
Dostupni su i povoljniji smještaji, dok apartmani u prvom redu uz more s pogledom dosežu cijenu od oko 150 eura po noćenju. Obitelji s troje ili četvero članova za smještaj će u pravilu izdvojiti između 70 i 120 eura po noći, ovisno o lokaciji i opremljenosti.
Hrana i piće i dalje su pristupačni
Neum je poznat i po povoljnim cijenama u ugostiteljskim objektima:
- šalica kave stoji od 1 do 2,5 eura
- porcija ćevapa od 5 do 8 eura
- riblja jela i plodovi mora najčešće stoje između 20 i 50 eura, ovisno o restoranu i odabiru jela.
Oni koji tijekom odmora sami pripremaju obroke mogu uštedjeti još više jer su cijene namirnica u trgovinama usporedive s ostatkom Bosne i Hercegovine te su često niže nego na hrvatskoj obali, piše Metropolitan.si.
Koliko stoji parkiranje?
Ako parkirno mjesto nije uključeno u cijenu smještaja, za dnevno parkiranje treba izdvojiti oko 5 do 7 eura.
Kada se zbroje troškovi smještaja, hrane i pića za dvije osobe, jedan dan odmora u Neumu stoji približno između 80 i 145 eura, ovisno o izboru apartmana i načinu prehrane.
Sedmodnevni odmor za par tako okvirno iznosi između 580 i 1.000 eura, što je u usporedbi s brojnim drugim jadranskim destinacijama i dalje vrlo konkurentna cijena. Upravo zato Neum ostaje jedan od najpopularnijih izbora među putnicima koji žele uživati u moru, suncu i opuštenoj atmosferi, a pritom ne žele previše opteretiti svoj kućni budžet.
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