Kava za jedan euro, ćevapi za pet: Ovo mjesto i dalje ostaje jedna od najpovoljnijih opcija za ljetni odmor

Ljetovanje na hrvatskoj obali mnogim je obiteljima sve teže dostupno jer cijene smještaja, hrane i ugostiteljskih usluga iz godine u godinu rastu. Oni koji nemaju vlastiti apartman ili rodbinu na moru za tjedan dana odmora često moraju izdvojiti velik dio obiteljskog proračuna. Samo nekoliko kilometara od hrvatske granice nalazi se Neum, jedini primorski grad Bosne i Hercegovine, koji i ove godine slovi kao jedna od cjenovno najpovoljnijih destinacija na Jadranu.