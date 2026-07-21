Opasno vrijeme
DHMZ izdao crveno upozorenje: Večeras stiže opasno nevrijeme u dio Hrvatske
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upozorava da se nakon prijepodnevnog nevremena na sjevernom Jadranu tijekom dana očekuje nastavak nestabilnog vremena, a za splitsku regiju izdano je najviše, crveno upozorenje zbog mogućeg snažnog grmljavinskog nevremena.
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Nakon prijepodnevnog nevremena praćenog olujnim vjetrom, obilnom kišom i mjestimice tučom na sjevernom Jadranu, kao i nešto slabije izraženih nestabilnosti u dijelu Like i na sjeveru Dalmacije, u drugom dijelu dana očekuje se nastavak pogoršanja vremenskih prilika.
Meteorolozi upozoravaju da će uvjeti za razvoj grmljavinskog nevremena tijekom poslijepodneva i večeri biti još izraženiji.
Najteži vremenski uvjeti očekuju se u regiji Split, gdje će u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima na snazi biti crveno upozorenje zbog grmljavinskog nevremena praćenog olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom.
Narančasto upozorenje izdano je za riječku i kninsku regiju, gdje se također tijekom poslijepodneva očekuju izraženi grmljavinski pljuskovi.
Na povećanu vjerojatnost grmljavinskog nevremena treba računati i na krajnjem jugu zemlje. Za dubrovačku regiju na snazi je narančasto upozorenje koje vrijedi od večernjih sati pa sve do srijede ujutro zbog mogućih grmljavinskih nevremena.
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