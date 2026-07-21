VREMENSKA PROGNOZA
Atmosfera "kuha": Dio zemlje zahvatit će novi val nevremena, obilni pljuskovi i jaka grmljavina
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka
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Ciklona nad istočnom Europom sporo se premješta prema istoku i na svojoj stražnjoj, zapadnoj strani vuče hladan i nestabilan zrak nad srednju i zapadnu Europu. Topao afrički zrak nad Sredozemljem ne dopušta prodor hladnijeg zraka prema jugu, pa se područje sukoba zračnih masa nalazi južno od Alpa i proteže se u smjeru istok – zapad. Hladna zračna masa sjeverno od Alpa prelijeva se preko ili zaobilazi Alpe te nad naše područje prodire u valovima nestabilnog zraka, uzrokujući promjenljivo vrijeme, jak razvoj konvektivne naoblake, udare vjetra i mjestimične pljuskove.
Nestabilan i hladniji zrak sporo se premješta prema jugu te će danas zahvatiti i srednji te dio južnog Jadrana.
Danas će biti djelomice sunčano uz jak razvoj dnevne naoblake. Na srednjem i južnom Jadranu velika je vjerojatnost za jake grmljavinske pljuskove praćene obilnom oborinom tropskih karakteristika – velikom količinom kiše u kratkom vremenu, zbog čega su moguće i lokalne urbane poplave. Uz nevere su mjestimice mogući iznenadni, jaki i olujni udari vjetra.
U unutrašnjosti će puhati slab sjeverac, na sjevernom Jadranu i u podvelebitskom primorju jaka bura, a na ostatku Jadrana maestral i jak lebić. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti bit će oko 25 °C, na sjevernom Jadranu oko 28 °C, a na srednjem i južnom Jadranu oko 33 °C.
Sutra, u srijedu, bit će promjenljivo oblačno uz jak razvoj dnevne naoblake. Ujutro je u planinskim krajevima unutrašnjosti mjestimice moguća magla. Poslijepodne se, osobito na Jadranu i u zaobalju, očekuju grmljavinski pljuskovi. Na Jadranu će se jaka, mjestimice olujna bura širiti sa sjevernog prema srednjem i južnom dijelu obale, zbog čega je DHMZ izdao žuto upozorenje za vjetar, uz moguće udare od 45 do 85 km/h.
Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti bit će od 15 do 18 °C, u planinskim krajevima oko 11 °C, a na Jadranu od 20 do 24 °C. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti bit će oko 25 °C, a na Jadranu od 27 do 30 °C.
Unatoč buri, temperatura mora i dalje je visoka te se kreće od 25 do 27 °C.
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