Atmosfera "kuha": Dio zemlje zahvatit će novi val nevremena, obilni pljuskovi i jaka grmljavina

Ciklona nad istočnom Europom sporo se premješta prema istoku i na svojoj stražnjoj, zapadnoj strani vuče hladan i nestabilan zrak nad srednju i zapadnu Europu. Topao afrički zrak nad Sredozemljem ne dopušta prodor hladnijeg zraka prema jugu, pa se područje sukoba zračnih masa nalazi južno od Alpa i proteže se u smjeru istok – zapad. Hladna zračna masa sjeverno od Alpa prelijeva se preko ili zaobilazi Alpe te nad naše područje prodire u valovima nestabilnog zraka, uzrokujući promjenljivo vrijeme, jak razvoj konvektivne naoblake, udare vjetra i mjestimične pljuskove.