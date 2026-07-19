Žlica ovoga u grah i skuhat će se dvostruko brže, a lovor ubacite tek na kraju ako želite punu aromu

Žlica ulja u grahu može znatno ubrzati kuhanje. Zvuči predobro da bi bilo istinito, ali upravo zato mnogi za ovaj trik nikada nisu čuli. Ulje pomaže zrncima da brže omekšaju pa umjesto tri sata kuhanja grah bude gotov puno ranije. Bez stalnog dolijevanja vode i nervoze jer još uvijek nije kuhan, prenosi Krstarica.