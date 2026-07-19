usporedite razliku
Žlica ovoga u grah i skuhat će se dvostruko brže, a lovor ubacite tek na kraju ako želite punu aromu
Žlica ulja u grah može gotovo prepoloviti vrijeme kuhanja. Dodajte je prije povrća, a lovor tek pri kraju i usporedite razliku.
Žlica ulja u grahu može znatno ubrzati kuhanje. Zvuči predobro da bi bilo istinito, ali upravo zato mnogi za ovaj trik nikada nisu čuli. Ulje pomaže zrncima da brže omekšaju pa umjesto tri sata kuhanja grah bude gotov puno ranije. Bez stalnog dolijevanja vode i nervoze jer još uvijek nije kuhan, prenosi Krstarica.
Zašto se grah kuha satima?
Sigurno vam se barem jednom dogodilo da grah nikako ne omekša. Suhi grah sporo upija vodu, osobito ako je star. Zrnca izvana ostaju tvrda, a unutrašnjost se teško skuha. Zato može satima ključati bez željenog rezultata.
Tu pomaže stari trik naših baka. Prije nego što dodate povrće i ostale sastojke, u vodu u kojoj se kuha grah ulijte žlicu ulja. Masnoća obavije zrnca i pomaže im da ravnomjernije omekšaju, čime se cijeli postupak može znatno skratiti.
Kada se dodaje žlica ulja?
Na samom početku, čim voda počne ključati i prije nego što dodate povrće. Ulje treba uliti u vodu prije svih ostalih sastojaka kako bi odmah počelo djelovati. Tek nakon toga dodajte luk, mrkvu i začine.
Vrsta ulja nije presudna. Obično suncokretovo ulje sasvim je dovoljno. Ako volite bogatiji okus, kasnije možete dodati i malo domaće svinjske masti, ali upravo je žlica ulja na početku ono što može ubrzati kuhanje.
Lovorov list dodajte tek na kraju
To je detalj koji mnogi rade pogrešno. Lovor nije najbolje dodavati na početku kuhanja. Kada grah već omekša, ubacite jedan lovorov list i ostavite ga nekoliko minuta. Tako će otpustiti punu aromu i dati onaj prepoznatljiv miris domaće kuhinje.
Ako ga stavite prerano, tijekom dugog kuhanja izgubit će velik dio svoje arome. Zato lovor ide na kraju, a ne na početku. Jedan list je dovoljan, a dva ako kuhate veću količinu.
Kako da grah bude mekan, a ne raskuhan?
Najbolje ga je namočiti preko noći. Ako nemate toliko vremena, dovoljno je i nekoliko sati. Namakanje smanjuje stvaranje pjene i uklanja dio tvari koje otežavaju probavu. Vodu u kojoj se grah namakao obavezno bacite i kuhajte ga u svježoj vodi.
Kombinacija je jednostavna: namakanje unaprijed, žlica ulja na početku i lovor pri kraju kuhanja. Tri mala trika koja mogu napraviti veliku razliku.
Zašto ulje može ubrzati kuhanje graha?
Masnoća oblaže zrnca i može pomoći ravnomjernijem prijenosu topline, zbog čega grah lakše omekša i manje se raspada. Rezultat su mekana, cjelovita zrna umjesto tvrdih sredina.
Kuha li se grah u vodi u kojoj se namakao?
Ne. Tu vodu treba baciti i grah kuhati u svježoj vodi jer voda od namakanja sadrži tvari koje mogu otežati probavu i uzrokovati više pjene tijekom kuhanja.
Koliko dugo treba namakati grah?
Idealno preko noći, oko osam sati. Ako nemate toliko vremena, dovoljno je tri do četiri sata u hladnoj vodi.
Kada se grah soli?
Posolite ga pri kraju kuhanja, kada zrnca već omekšaju. Prema uvriježenom kulinarskom pravilu, prerano dodana sol može usporiti omekšavanje graha.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare