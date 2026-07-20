Zaboravite ribanje: Ovaj trik uklanja plijesan u kupaonici dok spavate

Kao dokaz objavila je i fotografiju, a brojni korisnici oduševili su se ovom metodom. "Ovo je sjajno. Pokušavala sam koristiti izbjeljivač više puta, ali nikada nisam stavila vatu natopljenu njime", napisala je jedna korisnica. Druga je dodala: "I meni je izbjeljivač pomogao, samo ga treba ostaviti da djeluje preko noći", prenosi Nova.rs s Večernjeg lista.