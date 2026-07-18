Oglas

"Foreign Tongues"

Stonesi se po broju albuma na vrhu britanske ljestvice izjednačili s Beatlesima

author
Hina
|
18. srp. 2026. 07:44
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Ronnie Wood, Mick Jagger and Keith Richards. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
Evan Agostini/Invision/AP

The Rolling Stones izjednačili su se s Beatlesima po broju albuma koji su dospjeli na prvo mjesto britanske ljestvice, nakon što je njihov novi album postao već 15. broj jedan, objavila je tvrtka Official Charts Company.

Oglas

Album s 14 pjesama "Foreign Tongues" nasljednik je izdanja "Hackney Diamonds" iz 2023. godine, a kritičari ga već opisuju kao jedan od vrhunaca kasnije faze njihove karijere.

Objavljen u petak, album se odmah popeo na vrh britanske ljestvice, čime je višestruko nagrađivani bend, dobitnik nagrade Grammy, dosegnuo isti broj albuma na prvom mjestu kao i Beatlesi, njihovi suvremenici sa scene 1960-ih.

The Rolling Stones smatraju se jednim od najvećih rock sastava svih vremena, a danas ga čine pjevač Mick Jagger te gitaristi Keith Richards i Ronnie Wood.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
rolling stones the beatles the rolling stones

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ