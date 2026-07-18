Stonesi se po broju albuma na vrhu britanske ljestvice izjednačili s Beatlesima

Evan Agostini/Invision/AP

The Rolling Stones izjednačili su se s Beatlesima po broju albuma koji su dospjeli na prvo mjesto britanske ljestvice, nakon što je njihov novi album postao već 15. broj jedan, objavila je tvrtka Official Charts Company.

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Album s 14 pjesama "Foreign Tongues" nasljednik je izdanja "Hackney Diamonds" iz 2023. godine, a kritičari ga već opisuju kao jedan od vrhunaca kasnije faze njihove karijere.

Objavljen u petak, album se odmah popeo na vrh britanske ljestvice, čime je višestruko nagrađivani bend, dobitnik nagrade Grammy, dosegnuo isti broj albuma na prvom mjestu kao i Beatlesi, njihovi suvremenici sa scene 1960-ih.

The Rolling Stones smatraju se jednim od najvećih rock sastava svih vremena, a danas ga čine pjevač Mick Jagger te gitaristi Keith Richards i Ronnie Wood.