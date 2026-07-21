Eurostat: Hrvatska ispod prosjeka eurozone po javnom dugu, ali probila proračunski limit

Na kraju ožujka bruto dug opće države iznosio je na razini 21-člane eurozone 14,24 bilijuna eura, a na razini EU-a 15,7 bilijuna eura. To znači da je u eurozoni bio veći za otprilike 300 milijardi eura nego na kraju prosinca, i za nekih 330 milijardi na razini Unije.