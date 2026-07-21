PRODAJA ALKOHOLA NOĆU
Mali trgovci: "Ako je zabrana, onda mora biti za sve. Mi kao da ne postojimo"
Prošloga tjedna Gradsko vijeće Makarske usvojilo je Odluku o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol u prodajnim objektima u vremenu od 21 sat navečer do 6 sati ujutro. Time je Makarska postala prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo ovakvu mjeru.
Ograničenje, što je blaži izraz za zabranu prodaje alkohola, odnosi se samo na trgovine i druge prodajne objekte na području cijelog grada no ne i na ugostiteljske objekte gdje se alkoholna pića i dalje mogu konzumirati bez ograničenja nakon 21 sat.
Vlasti u Makarskoj razloge za donošenje te odluke našle su u "buci, neprimjerenom ponašanju, stvaranju većih količina otpada i devastaciji povijesne jezgre" tijekom ljetnih mjeseci, držeći kako je sve to izravno povezano s dostupnošću alkohola u kasnim noćim satima.
Pravni temelj odluci bile su prethodno donesen izmjene Zakona o trgovini kojima je jedinicama lokalne samouprave omogućeno da same reguliraju to pitanje na svojim područjima procijene li potrebu za takvom mjerom radi zaštite javnog interesa.
Split i Zadar će uvesti zabranu, Trogir i Supetar neće
"Cilj nam nije zabrana radi zabrane, nego očuvanje reda, mira i ugodnog ozračja u našem gradu, kako za naše sugrađane, tako i za goste. Želimo da Makarska ostane ugodno i održivo mjesto za život i boravak i drago mi je što u tome postajemo predvodnik na razini Hrvatske", poručio je gradonačelnik Zoran Paunović, kako je objavljeno na službenim stranicama Grada.
Donošenje slične odluke očekuje se u Splitu, Zadru i Hvaru. Dalmatinski portal piše ovih dana kako Supetar i Trogir neće iskoristiti tu mogućnost citirajući gradonačelnicu Supetra Ivanu Marković i gradonačelnika Trogira Antu Bilića koji kažu kako u njihovim sredinama dominira obiteljski turizam pa ne vide razloga za poduzimanjem mjere kakvu su donijele vlasti u Makarskoj.
Odluka Splita u javnom savjetovanju
Iako je Makarska prvi grad koji je iskoristio zakonsku mogućnost zabrane prodaje alkohola nakon 21 sat u svim trgovinama, inicijativa je potekla iz Splita. Tamo su građani i gradske već godinama tijekom ljeta suočeni s narušavanjem javnog reda i mira u noćnim satima čiji su akteri mahom alkoholizirani turisti. U Splitu je do 27. srpnja otvoreno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol na području Grada Splita koja će potom vrlo vjerojatno biti usvojena.
U splitskom nacrtu prijedloga koji s može pročitati OVDJE, taksativno su pobrojani prodajni objekti koji bi trebali biti obuhvaćeni odlukom o zabrani prodaje alkoholnih pića od kasne večeri do ranog jutra. To su: prodavaonice, specijalizirane prodavaonice, prodavaonice mješovitom robom, mini marketi, supermarketi, hipermarketi, diskontne prodavaonice, cash&carry prodavaonice, prodavaonice na benzinskim postajama, robne kuće, trgovački centri, tržnice, prodaja na daljinu, kiosci, štandovi i klupe, direktna prodaja, prodaja putem automata, pokretna prodaja, prigodna prodaja na sajmovima, izložbama, manifestacijama i drugim događanjima te drugi oblici prodaje robe izvan prodavaonice.
Predložene su i drakonske kazne u rasponu od 2.000 do 39.810 eura, ovisno o svojstvu prekršitelja - od fizičke do pravne osobe.
"Mali trgovci opet neravnopravni"
Budući da u Makarskoj propisana, a u Splitu predložena zabrana prodaje alkoholnih pića počinje od 21 sat, kada većina supermarketa, hipermarketa, robnih kuća i trgovačkih centara zatvara vrata, ostaju male i specijalizirane prodavaonice, kiosci, štandovi i slična prodajna mjesta koja obično rade do kasno u noć i zabranom od 21 do 6 bit će kudikamo više pogođena od drugih.
Drugim riječima, dok će se u kafićima, restoranima i noćnim klubovima u isto vrijeme prodavati alkoholna pića, dotle u malim trgovinama, kioscima, tobacco shopovima i sličnim prodajnim mjestima to neće biti moguće.
Na to ukazuje tajnik Udruge malih trgovaca Splitsko-dalmatinske županije Boris Listeš tvrdeći da su mali trgovci još jednom dovedeni u neravnopravan položaj.
"Nitko nas nije kontaktirao, kao da ne postojimo"
Kada se donosila odluka u Makarskoj i dok se donosi u Splitu, Listeš (na slici) kaže kako male trgovce nitko nije ništa pitao, a oni će trpjeti najveću štetu.
"Nitko nas nije kontaktirao o tome, kao da ne postojimo. Znamo da se u Splitu vodi javna rasprava i da će i ovdje biti donesena odluka. No to nije dobro, naročito za male trgovce. Trafike žive od toga, ljeti im je to skoro pa jedina prodaja. Ne vrijedi odluka za sve isto. Ako je zabrana, onda mora biti zabrana za sve. No kao i obično, nas kojih se to najviše tiče, nitko ništa ne pita. A tko se misli napiti, taj će naći načina. Do 21 sat kupit će pića koliko mu treba, tako da neće biti puno efekta od toga", kaže.
Osim toga, dodaje, trgovine ne rade cijelu noć, ali klubovi rade i opet će na ulicama biti alkoholiziranih.
"Efekt neće biti postignut, a stradat će samo neki. Odlukom će biti obuhvaćeni i supermarketi koji u pravilu rade do 21 sat, a ne otvaraju prije 6 sati pa se zabrana na njih praktički ne odnosi. No najviše će ugroziti trafike i male trgovine koje se već godinama sustavno uništava, od zabrane rada nedjeljom, ograničenja cijena do ovoga", ističe.
"Zna se tko regulira javni red i mir"
Odluka koja je donesena u Makarskoj i koja će biti donesena u Splitu odnosi se na područje cijelog grada, ne samo na pojedina mjesta u gradu. Tako je, naime, inzistiralo Ministarstvo gospodarstva na čelu s ministrom Antom Šušnjarom kada je donosilo izmjene Zakona o trgovini kako bi gradovi i općine mogle donijeti odluke o ograničenju prodaje alkoholnih pića.
"Zna se tko treba regulirati kršenje javnog reda i mira u nekom gradu. To su policija i komunalni redari. Oni dobro znaju koji su problematični punktovi u Splitu i drugdje. To nisu stotine mjesta, nego dva-tri. Tamo treba pojačati ophodnje i "opaliti" kazne onima koji prave nered nakon kojih to više neće činiti. Ovakve zabrane nisu dobre ni za koga", smatra tajnik splitsko-dalmatinske udruge Udruge malih trgovaca.
Hoće li prodavači biti izloženi agresiji?
Listeša smo pitali treba li računati i s tim da će poslije 21 sat prodavači u malim trgovinama i na kioscima biti izloženi većem riziku agresivnih ispada onih koji neće moći kupiti alkohol.
"Ne bih rekao. Većinom trafike rade u pola noći i kasnije, a one imaju pult preko kojeg prodavači daju robu. Praktički su zatvorene i ne može se lako doći u fizički kontakt s prodavačem."
No to ne znači da neće biti izloženi verbalnom nasilju - dodao je.
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