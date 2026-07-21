Mali trgovci: "Ako je zabrana, onda mora biti za sve. Mi kao da ne postojimo"

"Nitko nas nije kontaktirao o tome, kao da ne postojimo. Znamo da se u Splitu vodi javna rasprava i da će i ovdje biti donesena odluka. No to nije dobro, naročito za male trgovce. Trafike žive od toga, ljeti im je to skoro pa jedina prodaja. Ne vrijedi odluka za sve isto. Ako je zabrana, onda mora biti zabrana za sve. No kao i obično, nas kojih se to najviše tiče, nitko ništa ne pita. A tko se misli napiti, taj će naći načina. Do 21 sat kupit će pića koliko mu treba, tako da neće biti puno efekta od toga", kaže.