Vijest o Zoranu Milanoviću na parlamentarnim izborim uzburkala političku arenu
Andrej Dimitrijević
11. velj. 2026. 21:52
| N1 INFO
Tjednik Nacional je objavio kako, prema procjenama više izvora bliskih vrhu SDP-a, ali i onih iz HDZ-a, aktualni predsjednik Republike 2028. godine mogao izaći na izbore te s neovisnom listom osvojiti između deset i 13 posto glasova.
Teme
